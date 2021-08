Desi Bouterse ook in verzetszaak veroordeeld tot 20 jaar cel

Connect on Linked in

De Surinaamse ex-president Desi Bouterse (75) is maandagochtend ook in de verzetszaak veroordeeld tot 20 jaar celstraf, voor zijn aandeel in de Decembermoorden in Suriname. Bouterse is niet gearresteerd. De voormalig legerleider en zijn advocaat waren niet aanwezig op de zitting in Paramaribo. Dat schrijft Waterkant.

Bouterse werd op 29 november 2019 bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol tijdens de Decembermoorden in 1982. Zijn advocaat Irvin Kanhai tekende verzet aan op 2 december, waarna Bouterse op 22 januari 2020 voor de eerste keer in zijn verzetszaak voor de krijgsraad moest verschijnen.

De verzetszaak tegen Desi Bouterse liep dit voorjaar vanwege stijgende coronabesmettingen in Suriname vertraging op. Op 30 juli eiste het Surinaamse Openbaar Ministerie opnieuw twintig jaar celstraf tegen Bouterse. De verwachting is dat zijn advocaat beroep gaat aantekenen tegen het vonnis.