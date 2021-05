Boze Martien R. verlaat rechtszaal: ‘Weiger om aan dit circus deel te nemen’

Connect on Linked in

De van grootschalige drugs- en wapenhandel verdachte Brabander Martien R. is vrijdagochtend boos de rechtszaal uitgelopen. Hij heeft geen vertrouwen meer in de rechter. Ook zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers liep de zaal uit, evenals enkele medeverdachten en hun advocaten. In december 2020 wraakte Kuijpers de rechtbank van Den Bosch omdat die vooringenomen zou zijn.

‘Circus’

Omroep Brabant meldt dat Martien R. zich niet serieus genomen voelt door de rechtbank en bang is dat hij al veroordeeld is. Bij de start van de zitting zei R., hoofdverdachte in Operatie Alfa: ‘Ik weiger om aan dit circus deel te nemen. De schijn van partijdigheid zweeft over deze rechtbank. Mijn gevoel is dat deze rechtbank de strafeis al in het hoofd heeft zitten. U bent al over de streep en dat hoort niet.’

‘Verkeerde stoel’

Martien R. verweet de rechtbankvoorzitter ook partijdigheid: ‘U zit op de verkeerde stoel. In uw vorige werk was u officier van justitie. Ook uw beide collega’s bakken er niks van.’ Volgens advocaat Kuijpers is R. vooral boos doordat de rechtbank donderdag besloot om alle verzoeken van de verdediging (waaronder informatie over een afluisteroperatie van de politie) af te wijzen.

De rechtbank zegt volgens de NOS dat alle beslissingen ‘weloverwogen en binnen de juridische kaders’ zijn genomen. Ook zijn er volgens de rechter geen omstandigheden waardoor de rechtelijke onpartijdigheid in het geding komt.

Dinsdag verder

Omdat het wenselijk is dat de verdachten en hun advocaten aanwezig zijn bij de zitting, is de zitting vrijdag door de rechtbank onderbroken. De zaak gaat dinsdagochtend verder. Ruim de helft van de vijftien verdachten en hun advocaten weigeren nog te verschijnen tijdens de in totaal 23 zittingsdagen die voor de rechtszaak zijn uitgetrokken. Het is onduidelijk of er dinsdag wel verdachten op komen dagen.

De zitting van vrijdag draaide om een lading cocaïne in uitgeholde boomstammen die begin 2018 in de Antwerpse haven werd gevonden. In Oss ving afluisterapparatuur iets op over deze partij drugs. Volgens justitie is op de opname de stem van Martien R. te horen.