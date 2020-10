Brabantse crimineel gearresteerd door Spaanse politie

Connect on Linked in

De 66-jarige Koos R. uit Lith is woensdagavond in Spanje opgepakt door de politie, aldus het Brabants Dagblad. R. was voortvluchtig nadat hij in juli 2017 door het gerechtshof in Den Bosch werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor een dubbele poging tot doodslag.

De twee broers zaten ieder in een auto tijdens een achtervolging door de politie en probeerden de politiewagen van de weg te drukken. Volgens de politie werden er snelheden van 150 kilometer per uur bereikt. Nadat de auto van R. tot stilstand was gekomen in een sloot, mishandelde hij een van de agenten door met pepperspray in zijn ogen te spuiten. Zijn 61-jarige broer werd eerder al opgepakt in de zaak en zit nog vast.

R. heeft gezegd dat hij ernstig werd bedreigd.

De aanhouding vond plaats in Malaga tijdens een politiecontrole. Koos R. was medeverdachte, en veroordeeld, samen met Johan V. de Hakkelaar, in een grote hasjzaak in de jaren negentig.