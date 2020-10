‘Witwasverdachte is schutter Eindhovense schietpartij’

Connect on Linked in

Eén van de verdachten in de omvangrijke internationale witwaszaak die deze week klapte is Michel G. (40), was betrokken bij de schietpartij aan de Eindhovense Medoclaan in 2014. Volgens het Eindhovens Dagblad waren twee andere verdachten in de witwaszaak betrokken in het onderzoek naar de “politiemol” Mark M..

Noodweer

De schietpartij was bij de poort van een villa. Beveiligingscamera’s filmden hoe een stel mannen met jasjes van No Surrender MC aan kwamen lopen en hoe er vervolgens vanuit de villa werd geschoten. Michel G. (40) bevond zich bij de bewoner van de villa. Hij schoot één van de mannen in de rug. De zaak ging over een conflict over drugs. In hoger beroep werd de veroordeling van G. voor het schieten geschrapt omdat hij handelde uit noodweer. G. werd toen ook vrijgesproken van een gewelddadige beroving in Tilburg, omdat het hof twijfelde aan het dna-bewijs.

Politiemol

Justitie denkt dat G. met anderen voor vele miljoenen aan goud en diamanten wisselde en daarmee via een Afrikaans land crimineel geld witwaste. Tijdens het het hoger beroep in de Medoclaan-zaak had G. al gezegd dat hij ‘een functie bij de geheime dienst van een buitenlandse mogendheid’ zou hebben, waardoor hij sommige vragen niet kon beantwoorden. Die buitenlandse mogendheid bleek de Centraal-Afrikaanse Republiek te zijn.

Tom van H. uit Geldrop en Berry S. uit Veldhoven werden ervan verdacht informatie te hebben gekocht van Mark M. die bij de politie werkte. In die zaak werden ze vrijgesproken. Mark M. werd veroordeeld tot vijf jaar cel.