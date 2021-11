‘Braziliaanse Escobar’ achter smokkel met privé-vliegtuig

Connect on Linked in

Achter de mislukte smokkel met een privé-vliegtuig van een aanzienlijke lading cocaïne in augustus van dit jaar richting Brussel, lijkt nu de ‘Pablo Escobar van Brazilië’ te zitten.

Tip

Het vliegtuigje stond op 2 augustus van dit jaar op het punt te vertrekken van de landingsbaan van Fortaleza in Brazilië, met als eindbestemming Brussel. Maar de Braziliaanse politie kreeg een tip dat er drugs aan boord zouden zijn. Dat klopte. Ze vond, verspreid over een aantal grote koffers, 1,3 ton cocaïne.

Film

De drugs waren in het bezit van de enige passagier van het vliegtuig, een 60-jarige Spaanse man die in Luik woonachtig was. Hij werd gearresteerd, net als de 48-jarige Turkse piloot van het vliegtuig. De politie filmde het moment waarop de man werd aangehouden in het vliegtuig en de eerste koffer werd geopend.

Terminaal

Afgelopen zondag stierf de Spanjaard, in gevangenschap, aan kanker. Hij bleek in de terminale fase van die ziekte te zijn, waardoor hij zich zonder verder strafrechtelijke gevolgen strafbaar aan de smokkel kon maken. Dit leek onderdeel van het smokkelplan.

Ontsnapt

De Braziliaanse politie heeft nu aanwijzingen dat het illegale drugstransport georganiseerd is door een in dat land al tientallen jaren bekende drugsbaas. Het gaat om Sergio Roberto de Carvalho (63), een voormalige majoor van de militaire politie, die vorig jaar al eens ternauwernood ontsnapte aan de politie, tijdens een actie van Europol.

Hij wordt ervan verdacht in de afgelopen jaren 4.5000 kilo coke te hebben gesmokkeld, via de havens van Hamburg, Antwerpen en Rotterdam. Uit onderschepte berichten van Encrochat, bleek dat hij connecties had met Belgische en Nederlandse criminelen.

Uit handen

Carvalho, zoon van een snackbarhouder, doet zich voor als een in Guyana geboren man met een Surinaams paspoort, en gebruikt de naam ‘Paul Wouter’. Hij zou in een villa in Marbella wonen, aan de Costa del Sol, maar ook in Galicië verblijven.

In Spanje werd hij in 2018 ook al eens bijna aangehouden, na de smokkel van 1,7 ton cocaïne. In dat land werd een straf tegen hem geëist van 13 jaar en zes maanden. Ook toen wist hij uit handen van de politie te blijven, doordat hij zijn advocaat liet verklaren dat hij aan de gevolgen van COVID was overleden.

Op dit moment is hij nog steeds voortvluchtig. Het vermoeden is dat hij met zijn vliegtuig naar de Oekraïne is uitgeweken. Er gaan geruchten dat hij op dit moment in Dubai verblijft.