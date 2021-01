Bredase bankier van de onderwereld krijgt acht jaar cel

Connect on Linked in

Vermogensbeheerder Ronald N. (58), die wel de ‘bankier van de Brabantse onderwereld’ is genoemd, is door de rechtbank Zwolle veroordeeld tot acht jaar jaar cel. BN/De Stem schrijft dat de rechtbank concludeert dat hij 6,4 miljoen euro heeft witgewassen die Brabantse (drugs)criminelen naar hem doorschoven. Ook heeft hij 6,5 miljoen euro gestolen van meer dan twintig particulieren die hun (zwarte) geld door N. lieten beleggen.

Vermogensbeheerder

Ronald N. was in het verleden werkzaam bij een bank in Breda als vermogensbeheerder. Na de eeuwwisseling verhuisde hij naar Zwitserland. Hij begon voor zichzelf met een deel van het klantenbestand van de bank. Geld van zijn klanten bracht hij onder in belastingparadijzen als Panama, Dubai en Liechtenstein. Daar roomde hij van de beleggers geld af en liet dat naar zijn eigen rekeningen vloeien.

Het Openbaar Ministerie stelt dat N. sinds 2016 een luxe leven had in de villa op het Caribische eiland Dominica, en zich verplaatste in privévliegtuigen.

Stratenmakersbedrijf

N. kwam naar voren in het rechercheonderzoek 26Barberton naar een groep drugscriminelen uit met name West-Brabant, van wie enkelen klant waren bij N.. Een deel van het criminele geld vloeide in een stratenmakersbedrijf waar het werd witgewassen.

In augustus 2017 deed de politie invallen in dit onderzoek. De recherche nam toen 36 kilo cocaïne en 108 kilo xtc in beslag, en ook goederen om synthetische drugs mee te maken. In 2018 werd N. opgepakt maar hij kwam vorig jaar mei op vrije voeten.

N. is nu veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte, exportfraude en het beheren van crimineel geld. De politie kwam hem in 2015 op het spoor na een tip dat hij drugsgeld zou witwassen. In Zwitserland was door gedupeerde particulieren aangifte tegen hem gedaan. N. vertoonde zich zelden in Nederland. Hij werd in 2018 in Eindhoven aangehouden.

De officier van justitie had ook acht jaar cel geeist.