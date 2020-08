‘Bredase Bosniër doet aangifte om dreiging liquidatie door neef’

Connect on Linked in

De van witwassen verdachte Bredase Bosniër Mirza G. heeft aangifte gedaan tegen zijn neef die van plan zou zijn hem te liquideren. Die neef Edin G. (foto) wordt door internationale politiediensten gezien als een belangrijke speler in de wereldwijde cocaïnehandel, en heeft volgens de Drug Enforcement Administration (DEA) samengewerkt met Ridouan Taghi en “Rico” R..

Vastgoed

BN/De Stem was woensdag bij een zitting in de witwaszaak voor de rechtbank in Breda. Mirza G. staat terecht nadat de politie invallen deed op verschillende locaties in Breda. Hij zou voor 2,4 miljoen euro hebben witgewassen met vastgoed.

Justitie denkt dat in de afgelopen jaren 14.000 kilo cocaïne is onderschept van een groep uit Sarajevo die wel het “Tito- en Dino-kartel” is genoemd. De reden waarom Mirza G. door zijn neef naar het leven zou worden gestaan is niet duidelijk.

Schikken

Mirza G. heeft aangegeven dat hij in de witwaszaak wil schikken. Het Openbaar Ministerie zei in principe bereid te zijn om een gesprek aan te gaan. De witwaszaak zou februari volgend jaar inhoudelijk worden behandeld. Mirza G. blijft in ieder geval tot 30 oktober vastzitten.

Het witwas-onderzoek staat volledig los van het onderzoek naar de internationale cocaïnehandel van Edin G. en medeverdachten. G. is op vrije voeten en is volgens Bosnische media in gezien in Dubai.