Britse drugscrimineel naar Nederland voor moordzaak onderwijzer

Connect on Linked in

De Britse crimineel Robert Dawes die volgens het Openbaar Ministerie opdracht gaf om de niet criminele onderwijzer Gerard Meesters te liquideren wordt overgeleverd naar Nederland om te worden verhoord. Dat heeft de zoon van Meesters aan Crimesite laten weten.

Een rechtbank in Parijs heeft woensdagmiddag besloten dat Dawes (48), die in Frankrijk tot 22 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor grootschalige drugshandel, naar Nederland mag worden overgeleverd. Eerder werd Daniel S. hier tot levenslang veroordeeld omdat hij Meesters doodschoot.

Waarschijnlijk wordt Dawes nog dit jaar in Nederland verhoord.

Nabestaanden van Meesters deden eind 2018 aangifte tegen Dawes. Het Openbaar Ministerie had tijdens de berechting van Daniel S. al gezegd ervan uit te gaan dat Dawes de opdrachtgever voor de liquidatie was. Na de aangifte is nieuw onderzoek gestart door de Groningse politie. Als dat onderzoek is voltooid besluit het Openbaar Ministerie of Dawes hier ook voor de rechter wordt gebracht.

Lees een portret van Dawes:

Nietsontziend, keihard en gewetenloos