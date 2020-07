Opnieuw 22 jaar cel voor Britse drugsbaas Robert Dawes, mogelijk uitlevering Nederland

Connect on Linked in

De Britse drugscrimineel Robert Dawes (48) is vrijdag in Parijs in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Dat is conform de straf die de rechtbank hem in december 2018 oplegde. Dawes is opnieuw schuldig bevonden aan de smokkel van 1300 kilo cocaïne. Het Openbaar Ministerie in Groningen heeft om zijn uitlevering gevraagd vanwege de moord op de onschuldige Gerard Meesters in 2002.

Gwenette Martha

De Engelsman wordt beschouwd als een van de grootste drugshandelaren van Europa, die in tientallen landen actief was. In 2015 werd Dawes in Spanje aangehouden en uitgeleverd aan Frankrijk. Het OM in Nederland denkt dat Dawes in 2002 opdracht heeft gegeven tot de liquidatie van onderwijzer Gerard Meesters uit Groningen. Vijf dagen voor de moord werd Meesters voor de deur van zijn woning bedreigd door een groepje Amsterdamse criminelen onder aanvoering van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Zij wilden weten waar zijn zus was.

1000 kilo hasj

Een Britse misdaadclan, actief in Spanje, was op zoek naar de zus van Meesters die ruim 1000 kilo hasj zou hebben gestolen van die organisatie. De schutter kreeg uiteindelijk levenslang, maar Dawes werd hiervoor nooit strafrechtelijk vervolgd. In Nederland werkte Dawes onder andere samen met topcrimineel Gwenette Martha met wie hij pillen produceerde.

Uitleveringsverzoek

De nabestaanden van Gerard Meesters deden eind 2015 aangifte omdat zij niet kunnen leven met de gedachte dat de (vermoedelijke) opdrachtgever vrijuit gaat. De aangifte leidde tot een nieuw onderzoek. Op grond daarvan moet het Openbaar Ministerie binnenkort beslissen of zij Dawes voor een Nederlandse rechter willen brengen. Een andere mogelijkheid is dat de zaak alsnog wordt geseponeerd. Het uitleveringsverzoek maakt deel uit van deze procedure.

Eind juli wordt besloten of Frankrijk Dawes uitlevert aan Nederland. Een andere optie is dat hij als verdachte door Nederlandse rechercheurs in Frankrijk wordt verhoord.