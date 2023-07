Britse gangster Curtis Warren (60) die in EBI zat opnieuw opgepakt in Engeland (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de National Crime Agency hebben op 5 juli de Britse crimineel Curtis Warren (60) uit Liverpool gearresteerd op verdenking van het plegen van een zogenaamde “Serious Crime Prevention Order” (SCPO). De voormalige drugsbaron zette vlak na zijn vrijlating uit de gevangenis zijn eigen bedrijf op, maar zou ongeoorloofd gebruik hebben gemaakt van mobiele telefoons, voertuigen, bankrekeningen en reizen.

Warren werd in de vroege ochtend van 5 juli opgepakt bij een inval in een woning in Boldon Colliery, South Tyneside, in het noordoosten van Engeland. Bij die inval en een andere huiszoeking werden mobiele apparaten, documenten en een hoeveelheid contant geld aangetroffen en in beslag genomen. De inval vond plaats in de woning van zijn vriendin, die als gevangenisbewaarder een affaire met hem had toen hij vastzat. Ze kreeg daarvoor twee jaar celstraf.

“Target One”

Curtis Warren, ooit door Interpol “Target One” (doelwit nummer één) genoemd, werd bij zijn vrijlating onderworpen aan een reeks strikte beperkingen als onderdeel van de Serious Crime Prevention Order, waaronder een verbod op het gebruik van WhatsApp en Facebook Messenger. Ook bezat hij ruim 1.000 Britse pond in contanten en moest hij de politie een dag van tevoren op de hoogte brengen als hij bijvoorbeeld de auto van een vriend wil lenen.

Hij mag ook niet reizen buiten Engeland en Wales zonder de politie zeven dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Al deze restricties verbrak Warren sinds zijn vrijlating in november vorig jaar.

Grootschalige wietsmokkel

Warren kwam eind 2022 vrij na 14 jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten, eerst nadat hij was veroordeeld voor het plannen van grootschalige export van wiet (ter waarde van 1,1 miljoen euro) van Nederland naar het Engelse kanaaleiland Jersey. Daarna zat hij nog een keer 10 jaar celstraf uit omdat hij 198 miljoen pond aan criminele verdiensten niet terug had betaald aan de Engelse staat. Vanuit zijn cel op het eiland Jersey zou Warren een heroïnelijn naar Engeland hebben opgezet.

Inval Nederlandse villa

In 1996 bestormde een arrestatieteam zijn villa in de Hollandse polder en legde beslag op wapens en drugs ter waarde van 142 miljoen euro. Hij kwam in 2008 in Nederland vrij voor cocaïnehandel. Hij was volgens de Sunday Times Rich List op zeker moment één van de rijkste Britse criminelen met een vermogen van bijna 46 miljoen euro.

EBI

Warren woonde niet alleen jarenlang in Nederland, maar zat ook vast in de Extra beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. In Vught doodde hij een medegedetineerde tijdens het luchten. Hij kreeg daarvoor maar vier jaar cel omdat de rechter meewoog dat hij recht had op zelfverdediging.

Zie ook:

