‘Broer van “Bolle Jos” aangehouden in Turkije’

Connect on Linked in

Een familielid van de gezochte drugscrimineel Jos Leijdekkers is gearresteerd in verband met witwassen van criminele winst. Het gaat om zijn broer, die in Turkije is aangehouden. Dit bericht Het Parool woensdagavond.

Berichten

De Amsterdamse krant meldt dat het zou gaan om Wilhelmus Adrianus Leijdekkers: ‘Hij is volgens bronnen onder meer gearresteerd op grond van ontsleutelde berichten uit een neergehaalde computerserver die ook Jos Leijdekkers gebruikte. Om welke server het precies gaat, is nog onduidelijk.’

Tip

‘Bolle Jos’ Leijdekkers staat sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst en de ‘EU Most Wanted List’. Voor de gouden tip die leidt tot zijn arrestatie is 200.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers is volgens goede bronnen al twee keer gearresteerd in Turkije, maar na betaling van forse omkoopsommen weer vrijgelaten, stelt Het Parool.

Rond ‘Bolle Jos’ werden in Turkije al 23 arrestaties verricht.

Eerder werd de vader van Jos Leijdekkers aangehouden voor verhoor.