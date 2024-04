‘Brunswijks verklaring over eigendom van goud Piet W. is ongeloofwaardig’

Connect on Linked in

In een grote witwaszaak rond cocaïnehandelaar Piet W. is onduidelijkheid over een partij goud ter waarde van 6 miljoen euro. De goudstaven zijn aangetroffen in de villa van W., maar waren volgens hem eigendom van Ronnie Brunswijk, de vice-president van Suriname. Die heeft dat bevestigd in een korte verklaring. Dit schrijft het AD donderdag.

Uit de brand

Na driekwart jaar bevestigt Brunswijk in een verklaring bij de notaris het verhaal van Piet W. Justitie gelooft er niks van, schrijft de krant: ‘Misschien probeert Brunswijk zijn mattie uit de brand te helpen.’

W. wordt door justitie beschouwd als een grote speler in de internationale drugshandel. Hij zou miljoenen in het goud hebben gestoken. De Surinamer heeft in de witwaszaak tegen hem altijd ontkend dat hij de eigenaar van het edelmetaal was en wees naar een bekende landgenoot: Ronnie Brunswijk. W. moest het goud namens de vice-president van Suriname proberen te verkopen.

Verklaring

Afgelopen week, na driekwart jaar, liet Ronnie Brunswijk van zich horen over de kwestie. Advocaat Ruud van Boom, die W. bijstaat, ontving een verklaring van Brunswijk. ‘Van de notaris en met de handtekening van Brunswijk eronder’, reageert Van Boom dinsdag in de rechtbank. ‘En die verklaring liegt er niet om. Het komt er in het kort op neer dat hij bevestigt wat mijn cliënt al die tijd al vertelt: het goud was van Brunswijk en hij heeft het aan mijn cliënt afgestaan om het te verkopen.’

Ongeloofwaardig

Volgens de officier van justitie verandert de verklaring weinig aan de zaak, zegt hij op AD.nl. Hij noemt het verhaal van W. ‘hoogst ongeloofwaardig’. Ook op de brief van Brunswijk heeft hij kritiek: ‘Ik heb hier een A4’tje met een handtekening van Brunswijk eronder. Misschien dat de notaris die handtekening heeft gecontroleerd. Maar ik krijg niet de indruk dat de hele verklaring in zijn bijzijn is afgelegd. Het is bovendien summier en zonder enige onderbouwing.’

Reputatie

De Surinaamse politicus Brunswijk werd in 1999 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor cocaïnesmokkel. Justitie heeft een rechtshulpverzoek gestuurd naar Suriname om Brunswijk te horen over de partij goud. Dat verzoek ligt inmiddels bij de minister van justitie.