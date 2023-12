Brunswijk: ‘Als het Nederlandse OM mij wil horen, laat ze dan een rechtshulpverzoek indienen’

Connect on Linked in

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gezegd dat als het Openbaar Ministerie in Nederland hem wil horen in de witwaszaak tegen Piet W. dat justitie dan maar een rechtshulpverzoek moet indienen. ‘Laten ze hier komen en laat me ze zeggen wat ik ze moet zeggen.’

Waterkant schrijft dat Brunswijk dit woensdag zei voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering over het voornemen van het Nederlandse OM om hem te horen in de witwaszaak tegen de vermeende drugshandelaar Piet W..

Miljoenen goud

Het verhoor gaat over de miljoenen aan goudstaven die worden gelinkt aan W.. Brunswijk zou moeten verklaren of een voorraad goudstaven nu van hem of van W. was. De afgelopen zomer heeft Piet W. gezegd dat hij voor miljoenen aan goud heeft verkocht voor Brunswijk. Hij beantwoordde vragen over foto’s van goudstaven die op zijn telefoon waren gevonden.

Ronnie Brunswijk zegt zich niet druk te maken omtrent mediaberichten over een verhoor, omdat formeel nog niets hierover bij hem bekend is.

Bouterse

Brunswijk is onlangs ook door Amerikaanse en Colombiaanse onderzoekers samen met ex-president Desi Bouterse, op basis van gehackte e-mails, in verband gebracht met recente betrokkenheid bij cocaïnehandel. De tweede man van het land stelt ondertussen internationale juristen in deze zaak te hebben ingeschakeld. ‘Ze zijn nog bezig. Ik denk dat één van deze dagen ze advies gaan geven over welke stappen we zullen ondernemen. Aan de hand van die adviezen gaan we een klacht indienen’, aldus de politicus.