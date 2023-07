Burgemeester vermoord in Ecuadoraanse stad

Connect on Linked in

In Ecuador is afgelopen zondag een burgemeester geliquideerd. Agustín Intriago (38) was een advocaat en burgemeester in Manta, een havenstad op 200 kilometer noordelijk van de grote containerhaven van Guayaquil.

Dochter

Intriago was de leider van de plaatselijke politieke partij Mejor Ciudad (Betere Stad) en in mei gekozen tot burgemeester. Hij was ook populair in de rest van Ecuador, was getrouwd en vader van een dochter.

Hij werd doodgeschoten tijdens een bezoek aan een drukke wijk in Manta. Er werd nog iemand anders doodgeschoten en twee personen raakten gewond.

President Guillermo Lasso betreurde de gebeurtenis in een eerste reactie op Twitter en zei de politie te hebben geïnstrueerd om extra menskracht op het onderzoek te zetten.

Intriago had eerder laten weten dat hij was bedreigd en kreeg ook permanente beveiliging van de politie.

Schutter

Er is door de Ecuadoraanse politie een man gearresteerd die als de chauffeur van de schutter zou zijn opgetreden. Een andere verdachte is één van de gewonden die is opgenomen in een ziekenhuis. Hij werd door beveiligers van de burgemeester onder vuur genomen.

De politie heeft onder meer munitie en een mobiele telefoon van de daders in beslag genomen.

Antwerpen

Manta ligt in de provincie Manabí, die zeer veel gebruikt wordt door organisaties die grote hoeveelheden cocaïne transporteren die uiteindelijk naar Noord-Amerika en Europa gaan.

Deze maand zijn in Rotterdam en Antwerpen weer duizenden kilo’s cocaïne uit Ecuador in beslag genomen en waarschijnlijk ongezien geïmporteerd. In Antwerpen werd in minder dan twee weken bijna 11,5 ton cocaïne uit Ecuador in beslag genomen.

Avondklok

In het land zijn de geweldscijfers de afgelopen jaren verveelvoudigd. Begin deze week raakten bij onlusten een gevangenis zeker mensen om het leven en raakten er elf gewond.

In verschillende gebieden langs de kust geldt de noodtoestand en houdt het leger toezicht op een avondklok.

Zie ook:

‘Nederland werkt aan douaneverdrag met Ecuador voor bestrijding cocaïnehandel’