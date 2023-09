‘Buurtbewoners en slachtoffers zwijgen vaak na aanslag met explosief’

Connect on Linked in

De politie heeft een probleem bij het oplossen van aanslagen met explosieven. Bewoners van buurten waar explosies plaatsvinden of slachtoffers van deze aanslagen, zwijgen vaak over wat er is gebeurd. Dat stelt de Amsterdamse politiebaas Frank Paauw.

Beeld: de Amsterdamse politiechef Frank Paauw: ‘De grootste zorg is dat het vroeg of laat een keer ernstiger is. ‘Dat er een brand ontstaat, of er glasscherven naar binnen slaan die mensen raken en er gewonden vallen of ernstiger.’

Explosies

In de afgelopen week vonden er elf explosies plaats in Amsterdam. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw vond dit aanleiding om een bericht naar buiten te brengen via zijn communicatiekanaal politie.nl

Hij schetst hoe lastig het is voor de recherche om te achterhalen wie verantwoordelijk zijn: ‘Wie zijn de uitvoerders, de opdrachtgevers en de slachtoffers? Zijn er onderliggende verbanden? Het zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn en op alle vlakken van het politiewerk heel veel expertise, tijd en energie kosten.’

Informatie

De politiechef lukt het niet alle zaken op te lossen. Hij roept inwoners van Amsterdam op om meer informatie te delen en direct melding te doen van verdachte situaties. Paauw: ‘Informatie doorgeven aan de politie is van cruciaal belang. Toch zien we dit weinig gebeurd. Te vaak zijn de mensen uit de buurt, maar soms ook de slachtoffers zelf, zwijgzaam. Dat moet echt anders.’

Succes

Er zijn wel kleine resultaten. Bij de explosies van afgelopen zaterdagochtend én woensdagmiddag waren er meteen aanhoudingen. De hoofdcommissaris: ‘Een mooi succes, maar ook dit onderzoek gaat onverminderd verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.’

Klap

Bij de Amsterdamse stadszender AT5 vertelt Paauw dat hij zich zorgen maakt: ‘Iedere klap die er valt, vind ik er één teveel en die doet ook wat met me. Het irriteert me mateloos, maar zeker ook omdat het de veiligheid van onschuldige burgers raakt.’

De grootste zorg volgens Paauw is dat het vroeg of laat een keer ernstiger is. ‘Dat er een brand ontstaat, of er glasscherven naar binnen slaan die mensen raken en er gewonden vallen of ernstiger. Maar ook wat het doet met het veiligheidsgevoel van de mensen in de wijk. Gisteren resulteerde het nog in een brand. Het is natuurlijk dramatisch.”

Makkelijk

De schatting is dat het aantal explosies dit jaar op 140 uitkomt. ‘Het is ook een heel makkelijk delict, daarmee bedoel ik niet dat het klein is. In de tijden dat je iemand moest intimideren met een handgranaat, moest je eerst nog een handgranaat vinden en iemand die het voor je wilde plaatsen. Nu gebeurt het gewoon met Cobra’s, die circuleren genoeg in onze maatschappij. Er zijn ook genoeg – helaas toch veel – jonge mannen die voor een paar honderd euro zo’n Cobra willen plaatsen’, aldus Paauw.

De explosies vinden plaats in het drugsmilieu, maar ook omdat er financiële geschillen zijn of exen die elkaar wat willen doen. Een nieuw fenomeen is dat er binnen de drillrapscene vetes worden uitgevochten door explosieven te gebruiken, aldus AT5.

Pauw ziet tegelijkertijd dat het aantal schietpartijen aan het dalen is.