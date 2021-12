Café-eigenaar gooide stiekem intimidatie-handgranaat weg

Connect on Linked in

De vorige eigenaar van café Bruut in Zwolle heeft zelf een in zijn café gevonden granaat verstopt en later weggegooid. Het explosief werd in juni 2019 op het toilet van de kroeg gevonden. Bob Kooistra belde de politie niet omdat hij bang was dat de burgemeester zijn café weer zou sluiten en hij aan de grond zou raken. Dat schrijft De Stentor.

Herentoilet

Bij Bruut hing in 2018 een granaat aan de deur. De zaak moest maandenlang dicht. In de tussentijd ontploften bij de woning van Kooistra en bij diens ouders handgranaten. De handgranaat op het herentoilet werd in juni 2019 gevonden.

Tegen de politierechter biechtte Kooistra nu op dat hij de granaat voorzichtig heeft opgepakt en ermee naar zijn kantoor is gelopen. Daar borg hij het ding op in de kluis. Later in die nacht reed hij met de granaat naar een plek ergens buiten Zwolle waar hij het in het water heeft gegooid. Hij zegt dat het een plek is waar niemand mag komen en dat hij de politie erover nog zal inlichten. Hij zei zich schuldig te voelen.

Werkstraf

De officier van justitie zei Kooistra’s innerlijke strijd wel te snappen. Ze eiste een werkstraf van honderd uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Kooistra had de politie moeten bellen. De politierechter kwam tot alleen een taakstraf van tachtig uur.

Overigens hing er op 14 januari 2020 opnieuw een granaat aan de deur van het café. Daarvoor is een man uit Almere veroordeeld. Kooistra heeft zijn café verkocht. Wat de achtergrond van de zaak was is niet duidelijk.