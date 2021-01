Aanhouding voor Zwolse handgranaat

Connect on Linked in

Een man van 22 uit Almere is woensdag aangehouden als verdachte van een bedreiging met een handgranaat bij café Bruut in het centrum van Zwolle. Op 14 januari vorig jaar werd aan de deur van het café een handgranaat opgehangen. De dader was op camerabeelden te zien. In april bracht de politie naar buiten dat de dader mogelijk afkomstig was uit de regio Amsterdam.

De verdachte is in een penitentiaire inrichting aangehouden waar hij vast zit voor een andere delict. Hij wordt verdacht de granaat aan de deur bij het café te hebben gehangen.

Er werd al eerder een handgranaat bij de deur van Bruut neergelegd. Er was ook een explosie bij de woning van de ouders van de eigenaar, zijn vader is politieagent.

Volgens de politie gaat het onderzoek naar de bedreiging nog verder. Er volgen mogelijk meer aanhoudingen in de zaak.