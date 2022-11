Caraïbische Zee: 900 kilo cocaïne onderschept door Koninklijke Marine

Connect on Linked in

In de Caribische Zee heeft het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland op 24 en 27 oktober twee drugstransporten onderschept. Dat heeft het minsterie van Defensie deze week bekend gemaakt. Bij de twee acties is 900 kilo cocaïne onderschept.

Het eerste snelle smokkelbootje (go fast) werd ontdekt door een Amerikaans maritiem patrouillevliegtuig. Daarop voer de Holland in de vaarrichting van het bootje. Met een helikopter van de US Coast Guard (die op de Holland meevaart) en snelle onderscheppingsboten werd de go-fast vanaf het marineschip achterhaald.

De eerste go-fast had ruim 500 kilo cocaïne aan boord. Het tweede onderschepte drugstransport had 400 kilo cocaïne mee. Alle pakketten zijn in beslag genomen en de opvarenden zijn aangehouden. De verdachten en de drugs zijn op een later moment overgedragen aan een schip van de Amerikaanse Kustwacht. De verdachten zullen worden vervolgd in de Verenigde Staten.

De Holland is sinds oktober als stationsschip actief in het Caribisch gebied, net als in de winter van vorig jaar. Eén van de taken is het assisteren van andere landen bij de controle op drugstransporten. De afgelopen maanden patrouilleerde Zr. Ms. Groningen op de route tussen de Venezolaanse kust en de Verenigde Staten.