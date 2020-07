Celstraffen drugs- en wapengroepering geliquideerde Zwollenaar

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft donderdag in het onderzoek ‘Macan’ acht verdachten van 23 tot 72 jaar uit Zwolle, Deventer, Amersfoort, IJsselmuiden en Westervoort veroordeeld tot cel- en taakstraffen. De zaak draait om een drugs- en wapenorganisatie onder leiding van de op oudejaarsavond geliquideerde Henk Wolters (52).

Camera

De Zwollenaar handelde volgens justitie in xtc, medicijnen, erectiepillen, vuurwapens en munitie tussen september 2017 en mei 2018. De acht andere verdachten hadden een kleiner aandeel in het geheel. De politie kwam de medeverdachten op het spoor tijdens een onderzoek naar Wolters, waarbij een camera op zijn huis werd gericht, een peilbaken onder zijn auto werd geplaatst en verschillende telefoongesprekken werden afgetapt. Ook Wolters zoon (31) en dochter (23) kwamen in het onderzoek naar voren.

Enkelband

In mei 2018 deed de politie meerdere invallen waarbij drugs, wapens en medicatie werden gevonden. De meeste verdachten kwamen na enkele maanden vrij. Wolters zat een jaar vast, waarna hij met een enkelband vrijkwam.

De 31-jarige zoon van Wolters werd donderdag veroordeeld tot 180 dagen celstraf (waarvan 162 voorwaardelijk). Daarnaast krijgt hij 100 uur taakstraf. De dochter van Wolters (23) werd deels vrijgesproken. Wel kreeg ze vier maanden voorwaardelijke celstraf en een 240 uur. De andere verdachten kregen ook taak- en of celstraffen opgelegd.

Semi-automatisch vuurwapen

Ruslan A. uit IJsselmuiden kreeg de hoogste straf met één jaar cel, waarvan 201 dagen voorwaardelijk en 180 uur taakstraf. Een 34-jarige Amersfoorter kreeg vier maanden cel voor het bezit en het overdragen van een semi-automatisch vuurwapen. Een 72-jarige man uit Westervoort krijgt een maand celstraf voor het bezit en het overdragen van een vuurwapen.

Zeven andere verdachten in de zaak komen later nog voor de rechtbank.

Moordwapen Zwolse kok

De naam van Henk Wolters dook onlangs ook op als wapenleverancier in het onderzoek naar het moordwapen dat is gebruikt bij de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in vinexwijk Stadshagen in 2014. In een kluis van de Zwolse woning van rapper Makka werd een wapen gevonden met daarop dna-sporen van Henk Wolters.