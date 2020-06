‘Doodgeschoten Zwollenaar betrokken bij liquidatie kok’

Connect on Linked in

Een man die afgelopen oudejaarsavond in Zwolle is doodgeschoten werd in verband gebracht met de onopgeloste liquidatie van kok Robert Voorhorst, in september 2014. Volgens RTV Oost denkt de politie dat deze Henk “Oortje” Wolters het moordwapen, een automatisch geweer, heeft verkocht.

Macan

Volgens RTV Oost komt dit naar voren in het onderzoek “Macan” dat nu voor de rechter is gebracht. De verdachten zijn onder meer leden van de toenmalige motorclub Alcatraz Wanted. Bij een verkeerscontrole op de A9 bij Badhoevedorp werd in een auto met vier inzittenden een Skorpion machinepistool gevonden. De Zwolse rapper “Makka” was president van Alcatraz Wanted.

In de kluis van het Zwolse huis van Makka is een wapen gevonden met daarop dna-sporen van Henk Wolters. Hij werd verdacht van het leiding geven aan de groep die in wapens en drugs zou hebben gehandeld.

Voorhorst

Anonieme informatie van de inlichtingendienst van de politie TCI blijkt Wolters in verband te brengen met de liquidatie van de kok Robert Voorhorst. Voorhorst werd op de Akkerbergstraat in de wijk Stadshagen in z’n auto voor zijn huis beschoten met een salvo aan kogels. Voorhorst zou in de wiethandel hebben gezeten. Er hebben twee verdachten voor vastgezeten maar die zijn niet vervolgd voor betrokkenheid bij die aanslag.

Aan de Veemarkt in Zwolle zou Wolters wapens hebben opgeslagen. De politie blijkt Wolters ruim te hebben getapt en geobserveerd. Ook zijn er met microfoons opnames gemaakt. Wolters is in 2019 vrijgelaten uit voorarrest. Hij werd afgelopen 31 december dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle doodgeschoten met tientallen kogels. In die zaak is voorzover bekend geen verdachte opgepakt.