Celstraffen en jeugd-tbs voor ‘shotty shower’ bij school in Zoetermeer

De jeugdstrafkamer van de rechtbank Den Haag heeft donderdag twee tieners veroordeeld tot celstraffen en jeugd-tbs voor een moordpoging op de 17-jarige drillrapper Jsavv, op 31 mei 2022 bij een school in Zoetermeer. Het slachtoffer werd beschoten door zijn belagers, maar overleefde de schietpartij ternauwernood.

Hagelschotwonden

Jsavv (lid van de Delftse drillrapgroep ZQ) werd op klaarlichte dag door de verdachten opgewacht op het parkeerterrein bij een school in Zoetermeer. Hij werd neergeschoten terwijl hij bij zijn moeder in de auto zat. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar doordat zijn moeder hem direct naar het ziekenhuis bracht en hij daar meteen werd behandeld, overleefde hij de hagelschotwonden die hij opliep in zijn gezicht, mond, hals en schouder.

Langdurend conflict

De rechtbank gaat ervan uit dat de achtergrond van de confrontatie ligt in een langer lopend conflict tussen rivaliserende jongeren naar aanleiding van een dodelijke steekpartij in mei 2021 in Den Haag, waarbij de 17-jarige Myron Ampofo overleed. Die steekpartij met roots in de drillrapscene gebeurde uit wraak voor een andere steekpartij, waarbij een uur eerder een 14-jarige jongen uit Delft zwaargewond raakte.

Op de achtergrond speelt een vete tussen de Haagse drillrapgroep SK6 en de Delftse drillrapgroep ZQ, die sinds 2020 een strijd uitvechten. Zeven mannen werden eind vorig jaar veroordeeld tot celstraffen variërend van zes maanden tot twaalf jaar voor betrokkenheid bij de dood van Myron Ampofo.

Voorverkenning

Volgens de rechtbank hadden de twee verdachten van de moordpoging bij de school in Zoetermeer een vooropgezet plan om het slachtoffer aan te vallen. Enkele uren eerder deden ze een voorverkenning en daarna reisden ze bewapend naar Zoetermeer voor de confrontatie met het slachtoffer. De rechtbank vindt daarom bewezen dat sprake is van een poging tot moord.

‘Shotty shower’

In een Snapchatgesprek zegt één van de verdachten dat het een tweemansactie betrof; het was twee versus één. Ook vertelt hij in dat gesprek dat hij met ‘die blade’ slaat op het raam, waarna een ‘shotty shower’ volgt. En in datzelfde gesprek geeft hij op de vraag of hij de autoruit heeft ‘gebost met die blade’ het antwoord ‘no die window was kk hard’.



Jeugddetentie

De 18-jarige verdachte uit Den Haag krijgt jeugddetentie voor de maximale duur van bijna elf maanden opgelegd. De 18-jarige verdachte uit Leidschendam (destijds 17) krijgt veertien maanden cel en jeugd-tbs. Hij wordt door een vastgestelde stoornis verminderd toerekeningsvatbaar geacht en krijgt de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Volgens de rechtbank is bij hem langdurige gesloten behandeling met een hoog beveiligingsniveau nodig om herhaling te voorkomen.