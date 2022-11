Tot twaalf jaar cel voor doodsteken Myron (17) in Den Haag

Print This Post

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag zeven mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van zes maanden tot twaalf jaar voor betrokkenheid bij het doodsteken van de 17-jarige Myron Ampofo, op 6 mei 2021 in Den Haag. De steekpartij met roots in de drillrapscene gebeurde uit wraak voor een andere steekpartij, waarbij een uur eerder een 14-jarig jongen uit Delft zwaargewond raakte.

Door Roel Janssen

De twee hoofdverdachten, de broers Giovanni en Jermain D., krijgen met twaalf jaar cel de hoogste straf opgelegd. Beiden zijn veroordeeld voor moord. Volgens de rechtbank waren de handelingen van de broers zozeer gericht op het toebrengen van dodelijk letsel, dat zij willens en wetens het slachtoffer om het leven hebben gebracht. Eén van de broers heeft bovendien het dodelijke steekletsel toegebracht, waaraan Myron Ampofo overleed.

Eerdere steekpartij

De twee broers zijn neven van het 14-jarige slachtoffer uit Delft dat eerder op de avond werd neergestoken in de Thijssestraat in Den Haag. Hij raakte levensgevaarlijk gewond door messteken in zijn rug en oor. Drie verdachten van 16 tot 18 jaar werden afgelopen zomer veroordeeld tot 400 dagen jeugddetentie voor hun betrokkenheid bij die bijna fatale steekpartij. Giovanni en Jermain D. zouden met andere verdachten vanuit Delft naar Den Haag zijn gereisd om wraak te nemen voor het neersteken van hun neefje.

Rivaliserende jeugdbendes

Volgens de rechtbank ligt de achtergrond van de confrontatie in een conflict tussen rivaliserende jeugdbendes, die elkaar uitdagen om te vechten. Daarbij gaat het in dit geval om een vete tussen de Haagse drillrapgroep SK6 en de Delftse drillrapgroep ZQ, die sinds 2020 een strijd uitvechten.

Op de bewuste avond van 6 mei 2021 namen meerdere mannen deel aan de fatale aanval op Myron Ampofo naar aanleiding van de steekpartij een uur eerder. Terwijl het slachtoffer tegen de grond was gewerkt werd hij geschopt, geslagen en gestoken. Het incident vond plaats toen het nog licht was, op de openbare weg, waardoor omstanders ongewild getuige waren van de dodelijke steekpartij.

‘Het gemak waarmee jonge jongens die avond met wapens op zak liepen, baart de rechtbank ernstige zorgen. De verdachten hebben slechts deels openheid van zaken willen geven, waardoor de familie van het slachtoffer tot op heden nog geen concrete antwoorden heeft gekregen op het ‘hoe’ en ‘waarom’.’

Jeugddetentie

Van de negen verdachten uit Delft, Den Haag en Zoetermeer zijn er vijf veroordeeld voor medeplegen van moord, waaronder de twee hoofdverdachten die ieder twaalf jaar cel krijgen. Drie minderjarige verdachten krijgen tot twee jaar jeugddetentie. Een van hen krijgt de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd.

Een andere verdachte krijgt zeven jaar cel voor medeplegen doodslag. Hij was de chauffeur van een van de vluchtauto’s. Volgens de rechtbank wist hij niet van het plan dat er een moord gepleegd zou worden.

Twee verdachten zijn vrijgesproken vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.