Celstraffen tot 2,5 jaar voor roof tienduizenden iPhones

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft vijf mannen veroordeeld in de zaak van de miljoenenroof van vele duizenden iPhones bij een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol. Ze kregen celstraffen opgelegd van tien tot dertig maanden. Die diefstallen waren op 14 maart en 6 december 2020.

China

Op 14 maart 2020 was een lading iPhones vanuit China aangekomen op Schiphol, en naar een vrachtafhandelingsbedrijf in de buurt gebracht. Daar wachtte de zending op verder transport.

Het ging om 27 pallets met iPhones, met een winkelwaarde van ongeveer 2,9 miljoen Amerikaanse dollars.

Die avond meldde zich een chauffeur bij dat bedrijf om de iPhones op te halen. Hij toonde valse vrachtbrieven en kreeg hij de lading mee. De chauffeur heeft de lading vervolgens naar een loods in Edam gebracht.

19 miljoen dollar

Op 6 december 2020 was er een lading van 18.090 iPhones met een winkelwaarde van ongeveer 19 miljoen Amerikaanse dollars aanwezig in hetzelfde vrachtafhandelingsbedrijf.

Ook die dag werd de lading opgehaald door een chauffeur die valse vrachtbrieven liet zien. Ditmaal bracht de chauffeur de gestolen iPhones naar een loods in Almere.

Pool

Een dag na de eerste roof hield de Koninklijke Marechaussee een Pool aan die de chauffeur zou zijn geweest. In februari 2021 werden andere verdachten aangehouden.

Een deel van de gestolen iPhones is later teruggevonden op verschillende plaatsen in Nederland en in Duitsland.

Aanwezig in loods

De diefstal van 14 maart 2020 werd georganiseerd door een 40-jarige man. Deze man benaderde de chauffeur voor de klus en gaf hem de valse vrachtbrieven. Tijdens het plegen van de diefstal had hij contact met de chauffeur. Ook was hij aanwezig bij het lossen van de lading in de loods en regelde hij een potentiële koper van de telefoons. De rechtbank heeft deze 40-jarige man een gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd.

De chauffeur, een 39-jarige man, heeft voor zijn aandeel in deze diefstal een gevangenisstraf van veertien maanden gekregen.

Gecontroleerd

De rechtbank heeft een 56-jarige baliemedewerker van het vrachtafhandelingsbedrijf vrijgesproken. Hij heeft op 14 maart 2020 de vrachtbrieven gecontroleerd, waarna de chauffeur de lading iPhones kon meenemen. Er is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat hij wist dat de vrachtbrieven vals waren en de lading gestolen zou worden.

Edam

De rechtbank heeft een 33-jarige man veroordeeld voor het witwassen van de op 14 maart 2020 gestolen iPhones. Hij regelde de loods in Edam en was aanwezig bij het overladen van de iPhones, terwijl hij wist dat deze gestolen waren. Deze man is ook veroordeeld voor de diefstal die op 6 december 2020 heeft plaatsgevonden. Bij die diefstal had hij een organiserende rol. Hij had toen de chauffeur geregeld en hem de valse vrachtbrieven gegeven. Ook was hij in de loods in Almere aanwezig bij het overladen van de iPhones. De rechtbank heeft aan deze man een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd.

Afleveradres gewijzigd

Een 60-jarige beroepschauffeur heeft de iPhones op 6 december 2020 opgehaald en naar de loods in Almere gebracht. Hij had de opdracht gekregen van de 33-jarige man. Er is geen bewijs dat deze chauffeur wist dat hij een diefstal zou gaan plegen. Hij was op straat benaderd voor de opdracht en kreeg een e-mail met weinig details.

Maar de omstandigheden waren vreemd. Het afleveradres was op het laatste moment veranderd en bij de vrachtafhandelaar zag hij dat er stickers van een ander bedrijf op de dozen zaten. Hij had moeten weten dat er iets niet in de haak was en volgens de rechtbank heeft hij bewust het risico genomen dat het om een gestolen lading zou gaan. Hij krijgt een gevangenisstraf van twaalf maanden voor witwassen.

Een vijfde man heeft een gevangenisstraf van tien maanden gekregen voor witwassen. Een zesde verdachte is vrijgesproken.