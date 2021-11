Nog eens 3,8 ton cocaïne gepakt in Colombia

Connect on Linked in

Er blijkt in Colombia het afgelopen weekend nog eens 3,8 ton cocaïne in beslag te zijn genomen. Dat gebeurde in de havenplaats Turbo. Volgens de Colombiaanse marine was de voorraad eigendom van de Clan del Golfo en bestemd voor de Duitse havenstad Hamburg. Eind vorige week pakten de Colombiaanse autoriteiten in de kustplaats Cartagena 2.200 kilo cocaïne die op weg zou gaan naar Rotterdam.

In een paar dagen tijd werd dus bijna 6 ton cocaïne onderschept.

De vangst in Turbo werd gedaan na binnengekomen informatie over het transport bij het inlichtingencentrum van de marine. Vervolgens kwam er een inspectie op een containerschip en een zoektocht naar een container. Het schip stond op het punt om uit te varen. Het nettogewicht van de 3901 pakketen was 3.891 kilo. De blokken zaten in 217 dozen gepakt.

Eind oktober werd in Colombia de leider van de Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel”, gearresteerd. Hij wacht nu op uitlevering naar de Verenigde Staten. De Clan del Golfo wordt in Colombia ook wel Los Urabeños genoemd.

