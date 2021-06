‘Havenmarinier’ moet aanpak drugssmokkel Amsterdam verbeteren

Connect on Linked in

De organisatie van de aanpak van drugssmokkel in de Amsterdamse haven is niet op orde. Dit terwijl deskundigen verwachten dat de haven steeds vaker voor dit doel gebruikt zal worden. Onderzoekers pleiten daarom voor de komst van een ‘havenmarinier’.

Kritisch onderzoek

Hoewel politiek en bestuur moord en brand schreeuwen, slagen de politie en andere overheidsorganisaties er niet in om de verwachtte toenemende smokkel van drugs in de Amsterdamse haven effectief aan te pakken. Dit blijkt uit een kritisch onderzoek van de Vrij Universiteit (VU) in Amsterdam, dat in opdracht van de politie werd uitgevoerd.

Toevalstreffers

Onderzoekers van de VU deden een verkennende studie naar de aanpak van ‘ondermijnende’ drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam, voor de stichting Politie & Wetenschap.

Conclusie daaruit is dat de aanpak vooral is gebaseerd op ‘toevalstreffers en hit-and-run zaken’, en niet op acties op basis van structureel beleid. ‘Daardoor lijkt de aanpak onbedoeld zichzelf te ondermijnen’, stellen de onderzoekers.

In de war

Ook het woord ‘ondermijning’ zelf brengt de politieambtenaren en andere veiligheidsorganisaties rondom de haven in de war. De wil van de politiek om de smokkel aan te pakken er is gekomen door het veelvuldig gebruik van dat woord. Maar de organisaties snappen niet wat ze precies met het begrip aan moeten in hun samenwerking, aldus de onderzoekers. Lastig is verder dat ze wantrouwig zijn in het delen van informatie over criminele verdenkingen met elkaar.

Havenmarinier

De wetenschappers pleiten daarom voor de komst van een zogenaamde ‘havenmarinier’, die zaken centraal moet gaan regelen: ‘Alleen dan kan worden voorkomen dat het Noordzeekanaalgebied zich tot een grotere criminele “uitwijkhaven” ontwikkelt.’

In februari van dit jaar liet de politie in Amsterdam nog weten een speciaal drugsteam voor de haven op te heffen. Ze gaf aan ‘nog geen zorgwekkende signalen van een omvangrijke drugssmokkel in de haven van Amsterdam te hebben.’

In het Amsterdamse havengebied werd in 2020 ruim 1300 kilo cocaïne onderschept, blijkt uit cijfers van de Douane.