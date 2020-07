Cocaïneonderzoek Zeeland: vuurwapen en 65.000 euro in garagebox Goes

Connect on Linked in

De politie heeft in een garagebox in Goes een vuurwapen en 65.000 euro cash geld in beslag genomen. De garagebox werd doorzocht in het kader van drugsonderzoek Operatie Portunus, de zaak waarin de politie afgelopen woensdag op 32 locaties in en rond Zeeland invallen deed.

Half miljoen euro

Operatie Portunus richt zich voornamelijk op de import van cocaïne in de haven van Vlissingen. Vorige week werden met 400 politiemensen op ruim dertig plekken in Zeeland en omgeving invallen gedaan. Daarbij werden negen verdachten aangehouden en onder andere vier vuurwapens en ruim 500.000 euro contant geld aangetroffen. Daarnaast werden er twee motoren en twee boten in beslag genomen. Later werd nog een tiende verdachte opgepakt.

De verdachten komen uit Goes, Middelburg, Ritthem, Oost-Souburg, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Wolphaartsdijk, Heinkenszand, Wouw en Schiedam. In Wolphaartsdijk werden een man en vrouw geblinddoekt afgevoerd. Ook in Limburg, Noord-Brabant en in de regio Rotterdam werd gezocht.

Voorarrest verlengd

Het voorarrest van zeven verdachten is vrijdag met twee weken verlengd. De hechtenis van twee arrestanten, die verdacht worden van wapenbezit, is geschorst. Eén verdachte, waarvan werd vermoed dat hij cocaïne invoerde, is vrijgelaten. Alle tien blijven ze verdachten in het onderzoek.

Encrochat

De politie heeft door het kraken van de chatdienst Encochat de afgelopen maanden mee kunnen lezen met berichten van Zeeuwse criminelen die betrokken waren bij de drugssmokkel in Vlissingen.