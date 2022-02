Coke, vuurwerkbommen en bananen (VIDEO)

Connect on Linked in

Omroep Gelderland maakte een documentaire over de effecten van de aanslagen en afperspogingen op medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Vanaf medio 2019 vinden er aanslagen plaats in de Bommelerwaard. Inmiddels hangen er overal in de streek camera’s en zijn veel mensen ongerust over de mogelijkheid van nieuwe aanslagen. Er zijn nu 25 verdachten in het politie-onderzoek aangehouden (geweest). De rechtszaak tegen de hoofdverdachten van de uitvoering sleept al jaren voort.

De laatste berichten over de affaire:

‘OM: 24ste verdachte bedreiging fruitbedrijf De Groot aangehouden’

Hoofdverdachte bedreiging fruitbedrijf van meer bedreigingen verdacht