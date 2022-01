‘OM: 24ste verdachte bedreiging fruitbedrijf De Groot aangehouden’

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een nieuwe verdachte gearresteerd die betrokken zou zijn geweest bij de bedreigingen van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Deze 24ste verdachte koppelt het Openbaar Ministerie aan een reeks aanslagen die zijn gepleegd. Een officier van justitie maakte dat bekend op een voorbereidende zitting in het proces tegen onder meer hoofdverdachte Ali G., waar het Algemeen Dagblad bij aanwezig was.

Wapen

Het Algemeen Dagblad schrijft dat deze man mogelijk een wapen heeft geleverd waarmee woningen van medewerkers van het fruitbedrijf zijn beschoten. Hij stond al enige tijd gesignaleerd.

De bedreigingen tegen de directie en (ex)medewerkers van De Groot spelen sinds mei 2019 (lees hier over het begin van de affaire).

Het Openbaar Ministerie denkt dat een in mei op het bedrijf in beslag genomen zending cocaïne de aanleiding is. Dat is opvallend, omdat al vele jarenlang zeer geregeld cocaïne bij Nederlandse (fruit)bedrijven in beslag wordt genomen. Nooit is er daarna sprake van represailles tegen zo’n bedrijf, en het geval van De Groot is daarin uniek. Ali G. heeft verklaard dat er mensen binnen het bedrijf met cocaïne-import bezig waren en dat er door hen cocaïne van een criminele organisatie achterover is gedrukt.

Instructies

Ali G. zit nu voor de tweede keer langere tijd in voorlopige hechtenis. Het OM denkt dat hij degene is geweest die de aanslagen, afpersingen en bedreigingen heeft aangestuurd. Van een andere mogelijke opdrachtgever is alleen zijn Snap-alias bekend.

Justitie ziet nu bewijs dat G. vanuit detentie instructies zou hebben gegeven voor nieuwe aanslagen. Telefoongesprekken die met een gevangenistelefoon zijn gevoerd zijn opgenomen en uitgeluisterd. Een jonge verdachte zou uit naam van G. opdrachten hebben doorgespeeld. De twee waren in dezelfde inrichting gedetineerd. Ook heeft een illegale minitelefoon vanuit de penitentiaire inrichting contact gehad met een van de verdachten van een aanslag. Wie de persoon is die met die minitelefoon heeft gebeld staat nog niet vast, daarnaar loopt nog onderzoek.

Het Algemeen Dagblad onthulde eerder vandaag dat een aangehouden Achmea-medewerker adresgegevens van een dochter van een directeur van De Groot naar verdachten zou hebben gelekt.

