Cokelab boven kindercrèche: tot vier jaar cel

Voor betrokkenheid bij een cocaïnelab boven een kindercrèche in Amsterdam-IJburg heeft de Rotterdamse rechtbank straffen uitgedeeld tot vier jaar cel. Sommige straffen zijn fors lager dan de eisen van de officier van justitie. Die wilde dat de hoofdverdachte een straf van zeven jaar cel zou krijgen.

26Koeban

Strafzaak 26Koeban van het landelijk parket draait om een cocaïnelab in Amsterdam-IJburg die was ingericht boven een kinderdagverblijf. Op 25 mei 2021 deed de politie daar een inval.

In een cocaïnelab of cocaïnewasserij wordt cocaïnepasta, of cocaïne die verwerkt is in materiaal of vloeistof, omgezet in de snuifbare cocaïnepoeder, waarna het in blokken wordt geperst. In zo’n lab wordt gewerkt met licht ontvlambare en soms explosieve chemicaliën. Het lab in IJburg was ook daadwerkelijk in bedrijf en dat bracht gevaar mee voor omwonenden, en voor de kinderen en personeel van het kinderdagverblijf. De rechtbank vindt dat ernstig en weegt dat mee in de straf.

Dak

Er waren op het moment van de inval vier mannen aanwezig. Ze vluchtten naar het dak, maar werden toch gearresteerd. Het zijn twee Zuid-Amerikanen, een Amsterdammer en een man uit Albanië. Er is ruim 16 kilo cocaïne aangetroffen en vele liters aan productiemiddelen lagen elders opgeslagen.

De verdachte zijn door de lange duur van het proces in 2022 op vrije voeten gesteld.

De hoogste straf van vier jaar is voor een Colombiaan, maar die werd door het Openbaar Ministerie niet als de hoofdverdachte gezien. Dat was Hagenaar Jordi K., die ruim drie jaar cel krijgt in plaats van zeven jaar. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de exploitant was van de wasserij.

Polen

Zijn advocaat Michel van Stratum was daar tegenin gegaan en had betoogd dat er geen bewijs ligt dat zijn cliënt zich verantwoordelijk voelde voor het lab en een sturende rol heeft gehad. Hij erkende wel dat K. kennelijk heeft geholpen. De rechtbank sprak K. vrij van de exploitatie van het lab.

Hij is wel veroordeeld voor onder meer het meewerken aan het exporteren van negen kilo cocaïne naar Polen. Verder zat zijn dna op een handschoen die in het lab is gevonden en is hij door de politie geobserveerd bij het appartement, maar ook op locaties waar chemicaliën lagen opgeslagen.

Werkstraf

Een Amsterdammer had het appartement volgens de rechtbank te lichtvaardig verhuurd voor 2.000 euro per maand. Tegen hem had het Openbaar Ministerie twee jaar cel geëist. De rechtbank oordeelt dat de Amsterdammer niet kon weten dat er in het pand een cokewasserij zou worden gevestigd. Hij krijgt wel een werkstraf.