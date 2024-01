Colombia: 2.397 kilo cocaïne tussen bananen onderschept voor Vlissingen

Connect on Linked in

De politie in Colombia heeft zaterdagmiddag bij een controle van vrachtcontainers in de haven van Santa Marta in totaal 2.600 kilo hoogzuivere cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in dozen met bananen, melden Colombiaanse media. De twee partijen waren bestemd voor de havens in Vlissingen en Antwerpen.

Vlissingen

Volgens politiebronnen vond de eerste inbeslagname plaats tijdens inspecties van vrachtcontainers in de haven van Santa Marta. Ter plaatse werd een container geïnspecteerd met een lading bananen en als eindbestemming Vlissingen. In totaal ging het om een partij met een nettogewicht van 2.397 kilo.

Bij een tweede controle werd nog eens 196 kilo aangetroffen, met als bestemming Antwerpen. Ook hier zaten de drugs in dozen met bananen verstopt.

Clan del Golfo

De Colombiaanse autoriteiten hebben de twee partijen in beslag genomen en houden toezicht op de lading, die blijkbaar onder controle stond van de Clan del Golfo. De autoriteiten zeggen dat het niet is uitgesloten dat de zeer zuivere cocaïne bestemd was voor drugshandelaren van het zogenaamde Balkankartel, bestaande uit Albanese en Servische maffiabazen.

Er zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht.