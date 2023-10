Zware inzet van opsporingsdiensten op “Balkankartel” (UPDATE)

Connect on Linked in

Deze week zijn zestien verdachten gearresteerd tijdens een grote internationale operatie van verschillende opsporingsdiensten tegen een georganiseerde misdaadgroep die cocaïne smokkelde tussen Brazilië en Europa. De afgelopen twee maanden is er een reeks acties geweest tegen Servische groepen.

Project “Balkankartel”

In Brazilië is een daar woonachtige Serviër gearresteerd die de leider zou zijn, aldus Europol.

Het onderzoek maakt deel uit van het internationale project “Balkankartel” van Europol. De afgelopen anderhalf jaar hebben de autoriteiten in verschillende samengewerkt voor de actie van de afgelopen week.

In de ochtend van 5 oktober werd een reeks invallen uitgevoerd in verschillende deelstaten in Brazilië (São Paulo, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte en Santa Catarina). Er zijn 16 verdachten gearresteerd.

PCC

Een aantal verdachten heeft volgens de Braziliaanse politie banden met de criminele organisatie Primeiro Comando da Capital (PCC). Zij zouden samen met de Servische groep ’talloze’ grootschalige transporten van cocaïne hebben georganiseerd.

Kaapverdië

De Braziliaanse onderzoekers brengen de verdachten in verband met twee cocaïnevangsten: een van 5,7 ton cocaïne aan boord van een vissersvaartuig in Kaapverdië in april 2022, en een tweede van 1,3 ton cocaïne aan boord van een vissersvaartuig in Fortaleza, Brazilië, in augustus 2022. Bij die vondsten zijn toen al twaalf verdachten – tien Brazilianen en twee Montenegrijnen gearresteerd.

Behalve de Braziliaanse Federale Politie waren diensten van Kaapverdië, Servië, National Crime Agency (NCA) en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) betrokken.

Veel in beslag genomen

De internationale opsporingsdiensten zetten het afgelopen jaar zwaar in op groepen uit Servië en Montenegro die, met name vanuit Brazilië, cocaïne naar Europa verschepen. Daarbij werd met name in de maanden augustus en september veel in beslag genomen.

In augustus was er een vergelijkbare actie tegen een groep verdachten in Servië en werd 700 kilo gepakt bij de Canarische Eilanden. In september werd er 1,7 ton cocaïne gepakt in de haven van Valencia en 2,3 ton op zee, op een vissersboot voor de kust van Vigo (regio Galicië).