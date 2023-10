‘Colombia gaat nepvoetballer uitleveren aan Nederland’

Connect on Linked in

De president van Colombia, Gustavo Petro, heeft de uitlevering goedgekeurd van de Nederlander Bernio Verhagen (28), aan Nederland. Colombiaanse media berichten dat Verhagen hier zal worden aangeklaagd voor onder meer gewapende overvallen en mishandeling. Verhagen wordt in meer landen gezocht, onder meer voor fraude omdat hij zich liet contracteren bij voetbalclubs op grond van valse documenten.

Verschillende clubs

In 2019 ontdekten verschillende profclubs in Europa, Afrika en Latijns-Amerika dat ze waren opgelicht door Verhagen, die in zijn leven nog geen minuut profvoetbal had gespeeld, maar wel een contract bij hen had getekend.

Zijn “voetbalcarrière” begon op 25-jarige leeftijd toen hij werd aangenomen door FC Dinamo-Auto in Moldavië. Vervolgens trad hij toe tot Cape Town City FC (foto) in Zuid-Afrika, waar hij nooit een debuut maakte, en binnen een maand weg was. Hij verhuisde naar Chili om zich bij Audax Italiano aan te sluiten. Daar betrok hij een groot huis en verdiende een aanzienlijk hoger salaris ontving dan andere spelers in het team. Ook hier verdween hij snel weer van het toneel.

Viborg

Terug in Europa trok Verhagen stond Viborg FF uit Denemarken op het punt om hem te contracteren. Maar die club ontdekte dat zijn documentatie vals was, en dat hij bijvoorbeeld nooit aangesloten was geweest bij een spelersagentschap. De Deense politie arresteerde hem wegens fraude, en een veroordeling volgde.

Cartagena

Daarna dook Verhagen op 11 juni 2021 op in Colombia. In Cartagena wist hij door oplichting en fraude een tijdlang een luxe leventje te leiden in hotels.

In de stad Santa Marta poseerde Verhagen vervolgens ook als rijke playboy met een begrotelijk uitgavenpatroon. Hij maakte steeds reserveringen via online platforms en beloofde betalingen via internetbankieren en credit cardmaatschappijen te (laten) doen. Maar betalen deed hij niet.

Uiteindelijk liep een feestje met prostituees uit de hand nadat er voor de dames geen geld bleek te zijn. Hij werd in juni 2021 aangehouden en zat sindsdien vast.