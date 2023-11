Colombia pakt Escobars nijlpaarden aan

Print This Post

De Colombiaanse overheid gaat maatregelen nemen om het aantal neushoorns uit de privé-dierentuin van de legendarische drugshandelaar Pablo Escobar terug te brengen.

Uit hand gelopen

De voortplanting van de dieren uit de verzameling van de in 1993 door de politie doodgeschoten drugsbaron Pablo Escobar is uit de hand gelopen, waardoor er inmiddels 166 neushoorns rondlopen in de omgeving van Escobars voormalige haciënda.

De Colombiaanse milieu-minister laat nu weten dat 20 van de hippo’s zullen worden gesteriliseerd, een aantal zullen worden overgebracht naar het buitenland, en van een aantal anderen het leven wordt beëindigd.

Voortplanten

Pablo Escobar importeerde de dieren voor zijn privé-dierentuin, waar ook giraffen, kamelen en zebra’s deel van uitmaakten. Maar omdat de neushoorns in Colombia geen natuurlijke vijanden hadden, hebben ze zich al die jaren kunnen voortplanten. Ook bleek de deelstaat Antioquia met haar moerassen een geschikte omgeving voor de dieren om te leven.

Intussen hebben de dieren vissers in de omgeving al aangevallen en verscheen er zelfs eentje op een schoolplein.

Pablo Escobar was de gewelddadige leider van het Medellin-drugskartel in Colombia. Hij zou voor 25 miljard aan cocaïne de zuidelijke Verenigde Staten in hebben gesmokkeld.

Een aantal jaren terug werd een vergunning voor een Escobar-museum in Colombia ingetrokken. Achterliggende reden zou zijn dat Medellin af wil van het imago van thuisbasis van de drugscrimineel.

Inmiddels verblijven de nieuwe drugshandelaren in Colombia liever in de anonimiteit.