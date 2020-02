Colombiaans netwerk met vaste grond in West-Europa (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is volgens de autoriteiten een groot Colombiaans netwerk ontmanteld dat in West-Europa – met name in Nederland – grootschalig in drugs handelde. Er was niet alleen sprake van grote importen van cocaïne maar ook van handel in synthetische drugs. Colombiaanse groepen zijn de laatste jaren in Europa meer zelfstandig actief in de drugshandel. Ook opvallend: de groep verwerkte op grote schaal cocaïnepasta tot cocaïne.

Door Wim van de Pol

De operatie van de Guardia Civil en de Policia Nacional heeft drie jaar geduurd en is geëindigd met de recente aanhouding van tien personen in Valencia en Madrid. In totaal zijn er in twee jaar 39 personen aangehouden en waren er invallen op 19 plaatsen. Van de verdachten hebben er 31 de Colombiaanse nationaliteit, en verder zijn er zes Spanjaarden, een Roemeen en iemand uit de Dominicaanse Republiek verdachte.

‘Leiders’

De Spaanse politie spreekt van ‘leiders’ van Colombiaanse kartels en een ‘hoge mate van professionalisering’.

In het onderzoek zijn ongeveer een ton cocaïne, 45.000 xtc-pillen, 1.000 kilo grondstoffen voor drugs, vijf liter GHB, 3,8 miljoen euro aan cash, en verschillende vuurwapens, voertuigen met dubbele bodem en andere bedrijfsmiddelen in beslag genomen.

Het onderzoek heeft volgens de Spanjaarden erg lang geduurd door de ingewikkelde structuur van betrokken bedrijven die als dekmantel functioneerden. Er zijn vijf laboratoria voor het verwerken van cocaïnepasta tot cocaïnekristal ontmanteld. Ook beschikte de organisatie over een werkplaats waar verborgen ruimtes in auto’s werden ingebouwd. Men wisselde in het netwerk voortdurend van voertuig.

België en Nederland

De groep bracht op grote schaal geld vanuit België en Nederland naar Spanje, waarschijnlijk inkomsten uit drugshandel, dat weer werd doorgevoerd naar Colombia en Mexico. De de loop van het onderzoek zijn er verschillende geldkoeriers gepakt, met in totaal miljoenen euro’s. De groep had zowel in België als in Nederland, maar ook in Colombia, Ecuador en Portugal vertegenwoordigers aan het werk, aldus de Spaanse politie. (tekst gaat door onder reclame)

Het onderzoek begon in 2017 in Valencia, en sporen van drugshandel leidden naar Alicante, Nederland en Colombia. Er is daarna 233 kilo cocaïne gepakt die was verborgen in ananassen. De organisatie werkte ook met het bijplaatsen van tassen cocaïne in containers. Zo werd er 475 kilo cocaïne in de haven van Valencia gepakt. In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá werd 186 kilo cocaïne gepakt die was verwerkt in een afdichtingsvloeistof voor asfalt.

In de Madrileense voorstad Getafe is een drugslab gevonden waar 10 kilo cocaïne aanwezig was maar ook 14 kilo chrystal meth, en 5 liter GHB. Deze synthetische drugs zouden vanuit Amsterdam zijn verstuurd.

Oficinas de cobro

Colombiaanse criminele organisaties zijn al heel lang actief in Europese landen, met name in Spanje en Nederland. Grotere spelers handelden in Europa transacties af die samenhingen met importeren van cocaïne. De laatste jaren zijn in Spanje verschillende “oficinas de cobro” (incasso-kantoren) opgerold die bij zakelijke conflicten geweld konden toepassen. De Nederlandse politie heeft herhaaldelijk samenwerking vastgesteld tussen Nederlanders en de zogeheten Clan del Golfo. Dat is dezelfde groep die in Colombia is genoemd als contact van Saïd Razzouki, de voortvluchtige Nederlandse moordverdachte die recent bij Medellín is gearresteerd.

Deskundigen denken dat Colombiaanse criminele organisaties zich de laatste tijd meer hebben geconcentreerd op de cocaïnehandel naar Europa waarbij ze de routes naar de Verenigde Staten aan de Mexicaanse groepen overlaten, die al langer veelal zelf hun cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Noord-Amerika brengen. De Colombianen zouden ook zelf hele routes naar Europa in handen willen nemen en ook binnen Europa meer vaste grond aan de voeten willen hebben zonder joint-ventures aan te hoeven gaan met Europese handelaren. Belangrijke zakelijke factoren zijn de concurrentie die Colombianen op de route naar Noord-Amerika van de Mexicanen te duchten hebben en de substantieel hogere prijs van cocaïne in Europa.