Containergigant staakt activiteitein in Zuid-Amerika om cocaïnehandel

Een sensationele stap in de strijd tegen de internationale cocaïnehandel: MSC, het grootste containerbedrijf ter wereld, staakt voorlopig een deel van haar activiteiten in heel Zuid-Amerika omdat volgens het bedrijf de beïnvloeding door de internationale handel in cocaïne een te grote bedreiging vormt. MSC Brasil heeft aan Braziliaanse media laten weten dat ‘criminele acties het bedrijf, klanten en partners tot slachtoffer hebben gemaakt en een bedreiging vormen voor haar activiteiten’.

Logistieke keten

Smokkelaars gebruiken onder meer de logistieke keten van MSC om in containers van niet betrokken bedrijven cocaïne te verbergen die er in havensteden als Rotterdam en Antwerpen wordt uitgehaald.

Het bedrijf heeft een verklaring gestuurd aan klanten over de maatregelen. Wat het bedrijf precies zal gaan doen is nog niet duidelijk.

De grootste haven van Brazilië is in Santos, aan de kust van São Paulo. Het is een belangrijk knooppunt voor de drugshandel. Via de haven verloopt 34% van de waarde van de Braziliaanse handelsbalans. Jaarlijks gaat er zo’n 150 miljoen ton aan producten doorheen. Daarom is de haven zeer aantrekkelijk voor handelaren die de toenemende stroom cocaïne vanuit Peru via Brazilië willen afzetten.

Boete van 50 miljoen

MSC krijgt soms te maken met financiële repercussies als containers met drugs via MSC zijn vervoerd, bijvoorbeeld doordat klanten schadevergoeding eisen omdat containers niet op tijd geleverd worden. Dat staat nog los van de kosten die nodig zijn om juridische complicaties met overheden op te lossen.

In juli 2019 strandde een schip van MSC op weg naar Nederland in de Verenigde Staten nadat de autoriteiten op het schip 20.0000 kilo cocaïne in beslag hadden genomen. MSC moest toen een boete van 50 miljoen dollar betalen om het schip tijdens onderzoeken vrij te krijgen.