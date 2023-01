Corrupte oud-agent krijgt bij gerechtshof lagere straf

Connect on Linked in

Oud-wijkagent Peter K. uit Geleen heeft van het Bossche gerechtshof voor corruptie een lagere straf gekregen dan geëist door de advocaat-generaal. Die had tien maanden cel geëist, dezelfde straf als de rechtbank in eerste aanleg oplegde. K. krijgt van het hof drie maanden cel, zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur.

Ontslagen

K. verkocht informatie uit politiesystemen aan criminelen en had een namaak-vuurwapen voorhanden. Hij is bij de politie ontslagen.

Peter K. werd na 19 jaar dienst als wijkagent in augustus 2016 gearresteerd. In het onderzoek naar de moord op Sven Prins bleek dat er een criminele informant informatie die K. had gelekt door werd gegeven aan een undercoveragent. Hiervoor had K. 1.500 euro gekregen. Uit het dossier komt naar voren dat de ex-agent regelmatig contact had met de crimineel en hem kennelijk geregeld toegang gaf tot vertrouwelijke informatie in ruil voor geld.

Therapie

Het gerechtshof legt een relatief lage straf op omdat de procedure langer heeft geduurd dan nodig is. Bovendien vindt het hof het positief dat K. in therapie is gegaan, nadat hij eerder psychische problemen kreeg.

Hij hoeft nu niet meer de cel in vanwege de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.