Limburgse “politiemol” veroordeeld tot tien maanden cel

De voormalige wijkagent Peter K. (55) uit Geleen is maandag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot tien maanden cel voor ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim. De politieagent is inmiddels ontslagen. De rechtbank acht bewezen dat K. in juli 2016 voor 1.500 euro vertrouwelijke informatie uitprintte op het politiebureau in Stein, in opdracht van een crimineel.

Undercoveronderzoek

Uit het dossier komt naar voren dat de agent regelmatig contact had met de crimineel en hem kennelijk geregeld toegang gaf tot vertrouwelijke informatie in ruil voor geld. Justitie kwam K. op het spoor in een undercoveronderzoek in de strafzaak over de moord op Sven Prins in Brunssum. K. zou een uitdraai met vertrouwelijke gegevens aan een verdachte in die moordzaak hebben gegeven.

Imponeren



Peter K. bleek verder scheutig te zijn met het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan twee vrouwen op wie hij indruk wilde maken. Eén van hen werkte bij een instelling die samenwerkte met de politie, maar in dit geval overschreed K. volgens de rechtbank alle redelijke grenzen door ook informatie die niet noodzakelijk was voor de samenwerking te printen en mee te nemen naar haar huis.

Geen geldboete



De eis van justitie was twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een geldboete van 1.500 euro. De rechtbank vindt twaalf maanden celstraf gepast voor de feiten, maar omdat het proces te lang heeft geduurd, heeft de rechtbank een korting toegepast van twee maanden. Omdat de man zijn baan is kwijtgeraakt, vond de rechtbank niet niet nodig om hem een boete op te leggen.