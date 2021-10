Veroordeelde voor liquidatie Sven Prins komt vrij

Print This Post

De rechtbank veroordeelde de 31-jarige Sergio K. tot 30 jaar cel. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie opnieuw 30 jaar. Maar dinsdag loopt Sergio K. na zes jaar cel als vrij man de gevangenis uit.

Advocaat Mark Nillesen zegt tegen L1 dat zijn cliënt in tranen uitbarstte toen hij van de rechters hoorde dat hij op vrije voeten komt. K. heeft altijd beweerd onschuldig te zijn en zat naar eigen zeggen niet in de auto van waaruit Sven Prins werd doodgeschoten. Zijn bewering werd in de voorbereiding van het hoger beroep ondersteund door medeverdachte Jurandy “Payo” T. die zelf tot levenslang werd veroordeeld voor de liquidatie van Prins.

Hassan “Orhan” K.

Vorige week nam het hoger beroep in de zaak Prins een nieuwe wending toen tijdens een zitting vanaf de publieke tribune de naam van een nieuwe verdachte werd geroepen: Hassan “Orhan” K.. Sergio K. heeft nooit eerder de naam van de andere verdachte willen noemen. Nadat de voorzitter van het hof aan K. vroeg of de naam die vanaf de publieke tribune werd geroepen de persoon was die hij eerder bedoelde, bevestigde K. dat.

Voortuintje

Sven Prins werd in september 2015 na een achtervolging tussen twee auto’s in Brunssum doodgeschoten. Zwaargewond vluchtte hij zijn Kia Picanto uit. In een voortuintje van een woning bezweek hij aan zijn verwondingen. Zijn mede-passagier Nicky W. wist te ontkomen.

Undercover

Niet lang na de fatale schietpartij bereikt de politie informatie dat Prins om het leven zou zijn gebracht vanwege een ruzie om drugs. Daarbij worden ook de namen van mogelijke verdachten genoemd. Maar omdat het onderzoeksteam nauwelijks harde bewijzen weet te verzamelen, wordt er een beroep gedaan op de afdeling Werken Onder Dekmantel in Driebergen. Vanuit die eenheid wordt undercover A-3930, alias Willem, ingezet. Die weet na een lange operatie, waarbij onder andere een ontvoering in scene werd gezet, waarbij het zogenaamde slachtoffer met een zak over zijn hoofd werd vastgehouden in een vakantiehuisje, een bekentenis te ontfutselen van Jurandy T.

‘Gedwaald’

Nillesen zegt dat de rechtbank in de zaak tegen zijn cliënt heeft ‘gedwaald’. ‘Er ligt alleen een interpretatie van een undercoveragent, maar verder was er geen bewijs. Geen dna, geen getuige, geen informant”, stelt de raadsman tegenover L1.