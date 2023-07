Crimineel eist versoepeling belmogelijkheid voor zijn kinderen

Connect on Linked in

De voor afpersingen en aanslagen veroordeelde Bussumer Ali G. (38) heeft vrijdagmiddag in kort geding geëist dat minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind strenge maatregelen over zijn bezoekregeling in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught terugdraait. Dat meldt Follow the Money.

Hedel

G. is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot bijna twintig jaar cel voor het opdracht geven voor aanslagen op woningen van (ex)medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel.

Hij verblijft nu ruim een jaar in de EBI, nadat werd vastgesteld dat hij een aantal aanslagen vanuit de cel had beraamd.

Melden in gevangenis

G.’s vrouw en zijn drie jonge kinderen kunnen hem niet bezoeken, maar wel met hem telefoneren. Daarvoor moeten ze zich melden bij een gevangenis in Nederland. Vandaaruit mogen ze dan tien minuten bellen met hun man en vader. Dat gesprek vindt plaats na identificatie en onder toezicht van twee medewerkers.

De inzet van het kort geding is deze maatregel. G. wil dat zijn kinderen vanuit huis kunnen bellen.

Kinderrechten

Op de zitting zei G.: ‘Het dient geen enkel doel, (…) er wordt live meegeluisterd door twee medewerkers. Zij kunnen te allen tijde ingrijpen en dat doen ze ook als het moet.’

Advocaten Sebastiaan van Klaveren en Anis Boumanjal stellen dat de maatregel indruist tegen Europese kinderrechten en de menselijke waardigheid aantast, en vinden het verder ‘disproportioneel, generiek en onnodig.’

De landsadvocaat vindt dat Ali G. tot een buitencategorie van verdachten behoort die vraagt om strengere maatregelen. En dat zelfs via kinderen criminele boodschappen kunnen worden doorgegeven.

Kritiek

Nadat Ridouan Tagi werd betrapt op het doorgeven van boodschappen via zijn neef en advocaat Youssef Taghi nam Justitie een aantal maatregelen om de controle op gedetineerden in de strengste gevangenisregimes te verscherpen. Hierop heeft een commissie van de Raad van Europa kritiek geleverd. Ook onderzoekers van het ministerie van Justitie hebben zich kritisch getoond.