Europese kritiek op EBI-regime

Connect on Linked in

De maatregelen die door het ministerie van Justitie ter beveiliging zijn genomen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn ‘buitensporig’, volgens het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa. Deze commissie bracht een bezoek aan de EBI en publiceerde vrijdag een rapport.

Menselijk contact

De kritiek richt zich onder meer op het gebrek aan ‘menselijk contact’. Een voorbeeld is het regime van Ridouan Taghi, maar ook van andere gedetineerden.

Taghi heeft al jaren geen enkel fysiek of visueel contact met medegedetineerden en zit zelfs op een eigen afdeling en kan alleen met handboeien om in dezelfde ruimte zijn als bewakers. Hij kan alleen nog luchten in een “luchtkooi”.

Kritisch

Sinds bekend werd dat Taghi in staat was om via zijn neef contact met de buitenwereld te hebben zijn er vele verscherpende maatregelen genomen in de EBI, en ook in andere regimes in andere PI’s.

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) toonde zich in maart ook kritisch en concludeerde dat de rechten van gedetineerden onder druk zijn komen te staan, door onzorgvuldige en ondoordachte maatregelen.

Bellen

In reactie wuift het Nederlandse ministerie van Justitie in de NRC de kritiek weg: ‘Betekenisvol contact wordt toegestaan in de vorm van telefoongesprekken en bezoek.’

Gedetineerden in de EBI mogen wekelijks tien minuten bellen. Familieleden mogen eens per week op bezoek komen. Voor Taghi zijn de regels overigens nog strenger.

Het rapport van de Raad van Europa bevat ook kritiek op penitentiaire inrichtingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.