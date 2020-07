Crimineel Toon R. opgepakt dankzij kraken EncroChat

Connect on Linked in

De politie heeft verdachte Toon R. (40), een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss, gearresteerd via onderschepte berichten in EncroChat. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Bosch. Toon R. was een half jaar voortvluchtig, maar werd op 18 mei opgepakt doordat de politie de geheime chatdienst wist te kraken.

20 miljoen berichten

De politie liet al weten dat ze via EncroChat enkele criminele kopstukken op het spoor zijn gekomen, maar noemde nog geen namen. Vrijdagochtend maakte het OM bekend dat Toon R. werd aangehouden door de enorme afluisteroperatie, waarbij sinds 1 april in Europa alleen al ruim 20 miljoen berichten van criminelen zijn onderschept.

Drugs en vuurwapen

Toon R. is een neef van Martien R., die wordt gezien als hoofdverdachte van een criminele familie uit Oss die zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel. De politie vond na de arrestatie van Toon R. in een vakantieparkwoning in Ede flinke hoeveelheden drugs en een doorgeladen vuurwapen. Er lagen tientallen xtc-pillen, amfetamine en een handelshoeveelheid crystal meth. In een busje bij de woning stonden nog eens dertig vaten en jerrycans met chemicaliën. In het huisje werden tien mobiele telefoons gevonden waar de recherche onderzoek naar deed.

‘Grootste rechercheonderzoek ooit’

De politie zei donderdag op een persconferentie dat de ‘gigantische afluisteroperatie’ van EncroChat het ‘grootste rechercheonderzoek ooit’ is. Volgens het Openbaar Ministerie waren er in 2020 wereldwijd meer dan 50.000 telefoons van EncroChat actief, waarvan ongeveer 12.000 in Nederland. EncroChat was daarmee een van de grootste aanbieders van versleutelde digitale communicatie. De afgelopen maanden nam de politie vele duizenden kilo’s cocaïne en miljoenen euro’s in beslag. Ook werden in Nederland negentien drugslabs ontmanteld. Het lek heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties.