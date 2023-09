Crips-lid (60) opgepakt voor moord op Tupac Shakur

Connect on Linked in

De politie van Las Vegas heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op rapper Tupac Shakur. Het gaat om de 60-jarige Duane Keith “Keefe D” Davis, die naar verluidt in de auto zat met de schutter toen Tupac op 7 september 1996 in Las Vegas werd neergeschoten.

Huiszoeking

In juli doorzocht de politie van Las Vegas al de woning van Davis, die lid is van de Amerikaanse straatbende South Side Compton Crips uit Los Angeles. Bij de huiszoeking in Henderson (een buitenwijk van Las Vegas) werden harde schijven, tablets en laptops in beslag genomen.

Schutter doodgeschoten

Davis werd eerder verdacht van betrokkenheid bij de moord op Tupac, maar ontkende en werd uiteindelijk nooit vervolgd. De vermoedelijke schutter, Crips-lid Orlando Anderson (een neef van Davis), werd in 1998 op 23-jarige leeftijd doodgeschoten in een bendegerelateerde shoot-out.

Suge Knight

De wereldberoemde rapper Tupac Shakur (25) werd op 7 september 1996 neergeschoten tijdens een drive-by-shooting. De beruchte platenbaas en veroordeelde crimineel Suge Knight zat naast Tupac in de auto toen deze werd beschoten. Knight bleef ongedeerd. Tupac overleed zes dagen later aan zijn verwondingen.

Boek en docu

In zijn 2019 verschenen boek Compton Street Legend en in de Netflix-docu I Know Who Killed Tupac uit 2018 gaf Davis aan dat hij in de auto zat met schutter Orlando Anderson die Shakur neerschoot. Anderson had enkele uren voor de schietpartij ruzie gehad met Shakur, rond een bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Bruce Seldon in Las Vegas.

Politieverhoor

In 2009 sprak Davis met de politie van Los Angeles over de moord op rapper The Notorious B.I.G. (maart 1997) en zou hij details hebben aangeboden over de moord op 2Pac onder een “niet-vervolgingsovereenkomst” inzake drugshandel. Tegen een inmiddels gepensioneerde politieofficier zou Davis hebben verteld dat de dodelijke schoten waren gelost door zijn neef, Orlando Anderson, die dezelfde nacht ruzie had gehad met Shakur.

De voormalige rechercheur van de LAPD die het politieverhoor deed, pleitte in 2019 voor de arrestatie van Davis. Hij zei dat er genoeg bewijs is om hem te arresteren, eraan toevoegend dat hij “er over opschept, er geld aan verdient en de wetshandhaving uitdaagt”.