Huiszoeking in moordzaak 2Pac was bij berucht Crips-lid (VIDEO)

De politie van Las Vegas heeft maandagavond een huis doorzocht van een lid van de Amerikaanse straatbende South Side Compton Crips, in het onderzoek naar de onopgeloste moord op Tupac Shakur in 1996. Bij de huiszoeking zijn harde schijven, tablets en laptops in beslag genomen.

Door Roel Janssen / Beeld: VladTV

De huiszoeking vond plaats bij de 60-jarige Duane Keith Davis, die naar verluidt in de auto zat met de schutter toen rapper Tupac Shakur op 7 september 1996 in Las Vegas onder vuur werd genomen. Davis, die ook bekend staat als “Keefy D” of “Keffe D”, is lid van straatbende South Side Compton Crips uit Los Angeles. Hij werd eerder verdacht van betrokkenheid bij de moord op Tupac, maar ontkende elke betrokkenheid en werd uiteindelijk nooit vervolgd.

De vermoedelijke schutter, Orlando Anderson (een neef van Duane Keith Davis), werd in 1998 op 23-jarige leeftijd doodgeschoten in een gang gerelateerde shoot-out.

Huiszoekingsbevel

De huiszoeking van maandagavond vond plaats in Henderson (Nevada), een buitenwijk van Las Vegas, op minder dan 32 kilometer van de Las Vegas-strip waar Shakur op 7 september 1996 werd neergeschoten tijdens een drive-by-shooting. De beruchte platenbaas en veroordeelde crimineel Suge Knight zat naast Tupac in de auto toen deze werd beschoten. Knight bleef ongedeerd. Tupac overleed zes dagen later aan zijn verwondingen.

Of Crips-lid Duane Keith Davis maandagavond bij de huiszoeking is aangehouden, is niet helemaal duidelijk.

Uit het huiszoekingsbevel dat BBC News donderdag in handen heeft gekregen, blijkt dat de politie op zoek was naar “aantekeningen, geschriften, dagboeken en andere handgeschreven of getypte documenten over televisieshows, documentaires, YouTube-afleveringen, boekmanuscripten en films over de moord op Tupac Shakur”.

Uit het huiszoekingsbevel blijkt dat agenten zochten naar items die “bewijs kunnen leveren van het motief en/of de identiteit van de dader, zoals foto’s en niet-ontwikkelde films, verzekeringspolissen, brieven, adres- en telefoongegevens, dagboeken en andere documenten, geschreven, getypt of opgeslagen op computerdisks”.

Boek

Onder de in beslag genomen spullen bevinden zich verschillende harde schijven, tablets en laptops. Ook werd een exemplaar van het tijdschrift Vibe met Tupac meegenomen, evenals een exemplaar van het in 2019 verschenen boek Compton Street Legends, dat mede is geschreven door Crips-lid Duane Keith Davis. In de Netflix-docu I Know Who Killed Tupac uit 2018 en in het boek Compton Street Legends gaf Davis aan dat hij in de auto zat met schutter Orlando Anderson die Shakur neerschoot.

Anderson had enkele uren voor de schietpartij ruzie gehad met Shakur, rond een bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Bruce Seldon in Las Vegas.

Politieverhoor

In 2009 sprak Davis met de politie van Los Angeles over de moord op rapper The Notorious B.I.G. (maart 1997) en zou hij details hebben aangeboden over de moord op 2Pac onder een “niet-vervolgingsovereenkomst”. Tegen een inmiddels gepensioneerde politieofficier zou Davis hebben verteld dat de dodelijke schoten waren gelost door zijn neef, Orlando Anderson, die dezelfde nacht ruzie had gehad met Shakur.

De voormalige rechercheur van de LAPD die het politieverhoor deed, pleitte in 2019 voor de arrestatie van Davis. Hij zei dat er genoeg bewijs is om hem te arresteren, eraan toevoegend dat hij “er over opschept, er geld aan verdient en de wetshandhaving uitdaagt”.

Puff Daddy

In oktober 2011 bracht voormalig LAPD-rechercheur Greg Kading, die de moord op The Notorious B.I.G. onderzocht, een boek uit waarin hij beweerde dat Sean “Puff Daddy” aan Duane Keith Davis opdracht had gegeven om Tupac Shakur en Suge Knight te vermoorden voor 1 miljoen dollar.

Davis was een jeugdvriend van gangsterrapper Eazy-E, die lid was van rapgroep N.W.A. en in 1995 overleed aan de gevolgen van aids.