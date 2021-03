Curaçaose oud-minister krijgt in hoger beroep 30 jaar voor moord

Print This Post

De Curaçaose oud-minister George Jamaloodin heeft in Willemstad in hoger beroep 30 jaar cel gekregen voor het uitlokken van de liquidatie van politicus Helmin Wiels. Die werd in 2013 op een strand doodgeschoten. Jamaloodin kreeg van de rechtbank 28 jaar cel, net als nu na een eis van 30 jaar cel.

Kuwas

Twee anderen die bij de moord betrokken waren zijn al veroordeeld. Elvis Kuwas die de dodelijke schoten loste kreeg levenslang, en moordmakelaar Burney Fonseca 26 jaar. De zaak kwam mede aan het rollen doordat uiteindelijk Kuwas Fonseca aanwees als zijn opdrachtgever.

Justitie vermoedt dat Jamaloodin’s halfbroer, de gokondernemer Robbie dos Santos, ook betrokken was als opdrachtgever. Hij was verdachte maar hem is de moord niet ten laste gelegd voor de rechtbank. Dos Santos werd wel veroordeeld voor financiële delicten.

Venezuela

Bovenop de straf komt nog extra tijd omdat het hof, in tegenstelling tot de rechtbank, niet vindt dat de tijd dat Jamaloodin in uitleveringsdetentie doorbracht in Venezuela mag worden afgetrokken van de straf.

Voor het gerechtshof is het motief voor de moord niet helemaal opgehelderd. Wiels maakte zich sterk tegen corruptie op het eiland, die sterk verweven is met de financiële diensten en de gokbedrijven. Wiels voerde ook stevig oppositie tegen de toenmalige premier Gerrit Schotte, die ook is veroordeeld voor corruptie die te maken had met de goksector.

