Daders gefilmd van in Capelle aan den IJssel geliquideerde DJ Wisam

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden getoond van de twee daders van de moord op de 37-jarige Wisam Al-Abbasi uit Capelle aan den IJssel. Deze Iraakse dj werd op vrijdagavond 23 juli 2021 neergeschoten toen hij hond uitliet vlakbij zijn woning aan het Valeriusrondeel. Enkele uren later overleed Wisam in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter vluchtte in een rode Renault Clio.

Schulden

Het incident kreeg ook aandacht, omdat de hond van Wisam zijn baasje bleef beschermen, toen de hulpdiensten arriveerden. Mede door de coronacrisis had Wisam met zijn bedrijf een aantal schulden. Volgens de politie ligt daarin mogelijk een motief voor de moord. Ook zijn er bronnen die zeggen dat zijn dood mogelijk te maken heeft met een conflict over drugscriminaliteit. De politie houdt ‘alle scenario’s open’.

Iraqi Events

De in Irak geboren Wisam had zijn eigen evenementenbureau Iraqi Events waarmee hij grote feesten organiseerde en bekende Irakese artiesten naar Nederland liet komen. Zelf draaide hij geregeld onder de naam DJ Wisam. Op zijn tiende kwam hij met zijn moeder, twee broers en zusje naar Nederland. Met name met zijn zusje en moeder had hij een goede band. Wisam woonde samen met zijn moeder en zijn hond, die hij liefkozend zijn “zoontje” noemde.

Mishandeld door broers

De neergeschoten Wisam woonde in de flat van zijn moeder en werd in mei 2016 mishandeld door zijn 34-jarige tweelingbroers Omar en Ali. Toen had een van de broers al een locatie- en contactverbod gekregen voor Wisam, na een hoogoplopende ruzie binnen de familie. De twee broers zijn allebei eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen voor geweldincidenten, waaronder het slaan en schoppen van Wisam.

Uitgebrand

De schutter is na de schietpartij ingestapt in een rode Renault Clio en is samen met de bestuurder weggereden. Die auto is zo’n 4 kilometer verderop, aan de Burgemeester van Beresteijnlaan in Capelle, in brand gestoken. De twee inzittenden zijn na de brandstichting te voet verder gevlucht en daarvan zijn bewakingsbeelden gemaakt. Beide mannen leken lichtkleurige kleding te dragen. Verderop zijn ze overgestapt in een andere auto.

Tweede vluchtauto

De tweede vluchtauto is volgens de recherche vermoedelijk een Toyota Yaris, die op de bewuste avond een kapot rechterachterlicht had. Die auto is op verschillende plaatsen in Capelle aan den IJssel gefilmd; voor het laatst in de richting van de A20. De Toyota Yaris is nog niet teruggevonden.

De rode Renault Clio is op 26 juni 2021 gestolen op de Boeroestraat in Delft. Op de avond van de moord, bijna een maand later dus, is de auto vanuit de richting Delft naar Capelle aan den IJssel gereden. Volgens de politie zegt dit mogelijk iets over de daders.