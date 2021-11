Deken van advocatenorde voerde indringend gesprek met Youssef Taghi

Connect on Linked in

De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland was al in april 2020 bezig met een onderzoek naar advocaat Youssef Taghi, neef van Ridouan Taghi. De advocaat zit momenteel gedetineerd omdat hij verdacht is van het voorbereiden van ernstige misdrijven. In een interview met Het Advocatenblad zegt deken Maaike Bomers dat haar onderzoek begon in april 2020. Dat gebeurde naar aanleiding van een melding over een mogelijk misbruik van de advocatentelefoon, die niet mag worden afgeluisterd vanwege het verschoningsrecht van advocaten.

EBI

De informatie voor dat onderzoek kwam uit het politie-onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum, waarin een andere neef van Ridouan Taghi verdachte is. Toen Youssef Taghi als advocaat toegang wilde krijgen tot Ridouan Taghi liep dat onderzoek van Bomers nog en kwam Taghi de EBI niet in. Toen zij concludeerde dat er geen sprake was geweest van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen werd Taghi wel toegelaten tot de EBI en zijn neef.

Volgens Bomers was er toen geen aanleiding onderzoek te doen over misbruik van zijn positie als advocaat met betrekking tot Ridouan Taghi. Bovendien ontving ze hierover geen informatie van het Openbaar Ministerie.

Indringend gesprek

Bomers zegt wel een indringend gesprek te hebben gevoerd met Youssef Taghi over het bijstaan van zijn neef: ‘Hij moest zich afvragen of het verstandig is om voor Ridouan Taghi te gaan optreden, aangezien hij een neef is. Het is echter niet verboden om als advocaat voor familie leden op te treden. Mr. Youssef Taghi diende hierin zelf een afweging te maken en een beslissing te nemen.’

Volgens het Algemeen Dagblad kreeg de recherche in het voorjaar van 2021 informatie uit ontsleutelde Sky-ECC telefoons waaruit de verdenking volgt dat Ridouan Taghi middels zijn neef Youssef kon communiceren met de buitenwereld. De top van het Openbaar Ministerie gaf daarop speciale toestemming om hem af te luisteren, en ook de vertrouwelijke gesprekken tussen de neven Taghi af te luisteren. Recent werd het voorarrest van Youssef Taghi met drie maanden verlengd.

Zie ook:

Opleggen beperkingen aan Ridouan Taghi had geen wettelijke basis

Rechtbank: klaagschrift advocaat Youssef Taghi ongegrond