Opleggen beperkingen aan Ridouan Taghi had geen wettelijke basis

Het opleggen van beperkingen aan Ridouan Taghi direct na de aanhouding van zijn advocaat en neef Youssef Taghi had geen wettelijke grondslag. Het bezwaarschrift dat Taghi hierover had ingediend is woensdag door de rechtbank gegrond verklaard. Youssef Taghi wordt ervan verdacht in zijn functie als advocaat samen met zijn neef ernstige misdrijven te hebben voorbereid, onder meer tijdens bezoeken aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Bezwaarschrift

Op 8 oktober werd Youssef Taghi aangehouden. Op die dag kreeg Ridouan Taghi alle beperkingen opgelegd. Door het bevel beperkingen mocht hij twee weken lang met niemand anders contact hebben dan met zijn advocaat Inez Weski en geen gebruik maken van internet, televisie en andere gegevensdragers. Ook zijn andere advocaten kregen geen toegang tot hem.

Bij de uitreiking van het bevel is aan Ridouan T. niet gezegd waarvan hij werd verdacht. Ook werd hij niet aangehouden en in verzekering gesteld. Hij diende hierop op 18 oktober jl. een bezwaarschrift tegen de beperkingen in.

Geen acute noodzaak

In de beslissing op dat bezwaarschrift oordeelt de rechtbank nu dat er voor het opleggen van de beperkingen geen wettelijke grondslag was omdat Taghi in het onderzoek naar zijn advocaat niet is aangehouden en in verzekering is gesteld. Dit is voor een bevel beperkingen wel vereist.

Van deze eis kan alleen worden afgeweken in geval van een acute noodzaak. Maar ook daarvan was geen sprake. Het plannen van de aanhouding van de advocaat heeft de nodige voorbereiding gevergd. Tijdens die voorbereiding heeft het Openbaar Ministerie de tijd gehad om na te denken over de vraag of ook Taghi zelf aangehouden zou moeten worden in het kader van het onderzoek naar zijn advocaat. Ook had het Openbaar Ministerie al tijdens de voorbereiding kunnen bekijken aan welke eisen een bevel beperkingen ten aanzien van Taghhi zou moeten voldoen. Daarom is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest van een acute noodzaak.

Het bevel beperkingen was niet verlengd en was niet meer van kracht ten tijde van de behandeling van het bezwaarschrift. Toch oordeelde de rechtbank oordeelde dat Taghi alsnog een belang had om de rechtmatigheid van het bevel beperkingen te laten toetsen door de rechtbank.

