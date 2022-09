Derde arrestant overleden na onwelwording binnen maand tijd

Connect on Linked in

De vrijdagavond overleden Remon Kalloe, die op 8 september onwel werd bij zijn arrestatie door de politie, is de derde arrestant binnen een maand tijd die overlijdt na te zijn aangehouden. Op 25 augustus overleden op dezelfde middag ook een 37-jarige man uit de gemeente Brummen en een 37-jarige man uit Hengelo, nadat ze onwel werden na door de politie te zijn aangehouden. De Rijksrecherche heeft in alle drie de zaken onderzoek ingesteld.

De 42-jarige Remon Kalloe uit Rhoon maakte volgens de politie op 8 september op de Zwaluwenlaan in Rhoon ruzie en was dermate agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren. Toen dat geen effect had beet een politiehond hem in zijn been. Kalloe kon vervolgens worden aangehouden en werd overgebracht naar een politiebureau in Spijkenisse, waar een ambulance voor hem klaarstond.

‘Bruut politiegeweld’

Ook in de ambulance bleef Kalloe volgens de politie onrustig. In het ziekenhuis werd hij onwel en werd zijn toestand als “zorgelijk” bestempeld. Nadat hij in een coma raakte, overleed het slachtoffer uiteindelijk vrijdagavond in het ziekenhuis. Volgens zijn familie door “bruut politiegeweld”.

Kalloe zou een hartstilstand hebben gekregen. In het ziekenhuis zou de familie geconstateerd hebben dat hij op zijn hoofd geslagen zou moeten zijn. Ook had hij bijtwonden van de politiehond. Zijn situatie was toen al levensbedreigend.

Verkeerde huis

Op een video die online verscheen is te zien dat Kalloe bij de voordeur van een woning staat en zijn ex-vriendin hem vertelt dat hij bij het verkeerde huis staat, één straat verderop. De politie staat erbij en houdt tasers op hem gericht terwijl ook een politiehond klaarstaat. De verwarde Kalloe zou de sleutels van zijn ex-vriendin hebben afgepakt en spullen in haar woning hebben willen ophalen.

Ondanks meerdere waarschuwingen van zijn ex-vriendin en de politie dat hij bij het verkeerde huis staat, weigert hij te luisteren en blijft bij de verkeerde voordeur staan. Voordat het echt uit de hand loopt en de politie overgaat tot taseren en de inzet van een politiehond, stopt het filmpje.

Verward

Op Facebook schrijft een familielid: ‘Remon dacht dat hij daar woonde maar zat er één straat naast. Iedereen op dat moment heeft kunnen zien dat Remon verward was. De politie heeft hem niet op een normale professionele manier, waar ze voor zijn opgeleid benaderd om te vragen wat er aan de hand was. In plaats daarvan zijn ze direct over gegaan om hem te taseren.’

Dat laatste klopt niet. Uit de video blijkt namelijk dat zijn ex-vriendin en ook de politie meerdere malen op hem in proberen te praten, terwijl tasers op hem gericht blijven, maar dat dit geen effect heeft. Er is dus niet direct overgegaan tot taseren. Vlak voordat de video stopt is te zien dat het slachtoffer agressief begint te schreeuwen en niet meer voor reden vatbaar is.

Onwel in politieauto

Remon Kalloe is de derde arrestant in ruim drie weken tijd die overlijdt na te zijn aangehouden door de politie. Op donderdagmiddag 25 augustus overleed een 37-jarige man uit de gemeente Brummen nadat hij onwel werd in een politieauto. Hij werd eerder op de dag aangehouden toen hij in verwarde toestand bij mensen in Eerbeek had aangebeld.

Hij werd vervolgens geboeid in een politieauto gezet, waarna agenten hem wilden overdragen aan de crisisdienst. Tijdens de autorit werd de man onwel. Agenten probeerden hem nog te reanimeren, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed de 37-jarige man.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval, aangezien de man in een politieauto onwel werd. Uit dat onderzoek moet ook blijken waardoor de man is overleden. Tot die tijd zegt de politie niks over de zaak.

Overleden Hengeloër

Opmerkelijk is dat op dezelfde donderdagmiddag ook al een man uit Hengelo overleed die onwel was geworden in een politiewagen. De 37-jarige Marcus uit Hengelo werd enkele dagen eerder in Borne aangehouden door de politie vanwege vreemd rijgedrag. Hij zou onder invloed van drugs zijn geweest. Bij zijn arrestatie raakte hij onwel in een politieauto. De agenten die hem arresteerden kwamen in opspraak nadat een video opdook waarop te zien is hoe de politie hem uit de politiewagen trekt en een agent tot twee keer toe zijn knie plaatst op de borst van de bewusteloze man.

Gelijkenis

Marcus werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis, waar hij enkele dagen later, op 25 augustus, overleed. Een politiewoordvoerder liet aan De Stentor weten dat de gelijkenis tussen deze zaak en de op dezelfde dag overleden 37-jarige man uit de gemeente Brummen heel bijzonder is. ‘Dat een arrestant overlijdt nadat die onwel wordt in een politieauto komt al heel weinig voor’, aldus woordvoerder Sven Strijbosch.

De familie van Hengeloër Marcus meldde eind augustus dat autopsie is verricht en dat het nog enkele maanden duurt voordat de exacte doodsoorzaak kan worden herleid.

Reactie politie: uitsluitend verliezers

Crimesite stelde de politie per mail enkele vragen over de drie overleden arrestanten binnen een maand tijd. Woordvoerder Helma Huizing van de korpsleiding zegt vragen omtrent incidenten niet te kunnen beantwoorden omdat het onderzoek door de Rijksrecherche in volle gang is.

‘Het zou speculatief zijn om er op dit moment iets over te zeggen zonder de feiten en omstandigheden te kennen. Het is voor de nabestaanden vreselijk dat dit is gebeurd. Dergelijke incidenten kennen uitsluitend verliezers. Het is daarom goed dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan zodat duidelijk wordt wat zich precies heeft afgespeeld.’

Meer incidenten

De politie ziet al jaren een stijgende lijn van het aantal incidenten rond personen met verward gedrag. In 2021 was er sprake van 130.177 voorvallen; 11 procent meer dan in 2020. De druk op de politiecapaciteit neemt daardoor al jaren toe. Verschillende afspraken tussen politie, gemeenten en instanties moeten daar verandering in brengen.