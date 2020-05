Derde arrestatie voor beschietingen en explosieven in Rotterdam

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft donderdag in Deventer een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden na een explosie en een reeks schietpartijen in Rotterdam de afgelopen weken. Eerder werden een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden in verband met de incidenten. De recherche kwam de verdachte op het spoor met behulp van onder andere forensisch onderzoek. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Reeks geweldsincidenten

Eerder deze week vond er een explosie plaats in de Jagthuisstraat. De twee Amsterdamse verdachten die kort hierna werden aangehouden zitten nog vast. Zij zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis met veertien dagen heeft verlengd. De recherche doet volop onderzoek naar de vijf schietincidenten, de explosie in de Jagthuisstraat en het plaatsen van het explosief bij een Surinaamse toko in de Frits Ruysstraat. Bij de schietpartijen vielen geen slachtoffers.

Vier ton cocaïne

Volgens verschillende bronnen hebben de recente beschietingen te maken met de vondst van 4.200 kilo cocaïne (straatwaarde 300 miljoen euro) in de haven van Antwerpen. Daarbij werden meerdere mensen van Surinaamse komaf, vooral afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost, aangehouden. De doelwitten in Rotterdam lijken allen mensen of bedrijven met een Surinaamse achtergrond te zijn.