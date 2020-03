Grondstoffen voor ketamineproductie gepakt

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een bedrijfspand in Tilburg zijn dinsdagmiddag materialen en grondstoffen voor de productie van ketamine in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht.

Bij de politie waren ‘enkele signalen’ binnengekomen over verdachte activiteiten in het pand aan de Pallasstraat.

Op het eerste oog leek er een normale bedrijfsvoering in het pand te zijn. Bij nader onderzoek bleek dat er heel veel spullen lagen waarmee ketamine geproduceerd kan worden. Hierop zijn ook specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ter plaatse gekomen.

In de hal werd een vrachtwagen getroffen met daarin zo’n 1.150 liter aan oliën. Daarnaast werden enkele grote au-bain-marie bakken, gasflessen, honderden glazen schalen en enkele pallets met jerrycans aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen. De recherche stelt nader onderzoek in naar de betrokkenen bij deze opslag.

Afgelopen week waren er twee invallen waarbij ketamine werd gevonden door de politie, in Ridderkerk en (onder meer) in Amsterdam. Volgens de politie wordt de laatste tijd vaker ketamine gevonden bij bij dealers en in opslagplaatsen.

Ketamine wordt gebruikt als geneesmiddel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mensen als dieren. Het is verkrijgbaar in poedervorm en in vloeibare vorm. Bij gebruik als drug wordt het meestal gesnoven.